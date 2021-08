Marvel'ın uzun zamandır beklenen animasyon dizisi What If...'in yapımcısı Brad Winderbaum, gelecek dönemde hem What If...'in ikinci sezonunun geleceğini hem de Baby Groot'u anlatacak bir yapım da dahil olmak üzere birçok animasyon dizisi üzerinde yoğunlaşacaklarını dile getirdi.

Marvel evreninde "ya her şey farklı olsaydı" konsepti ile yola çıkarak hazırlanan What If... isimli animasyon dizisi, dün (11 Ağustos) ilk bölümüyle Disney+ platformunda yayınlandı. Marvel hayranlarının büyük bir merakla beklediği dizinin ikinci sezonu bile yayınlanmamışken, What If...'in yapımcısı Brad Winderbaum'dan sevindirici açıklamalar geldi.

Animasyonla keşfedilecek birçok harika yol olduğunu fark ettiklerini belirten Winderbaum, ilerleyen zamanlarda What If...'in ikinci sezonu ve Baby Groot üzerine odaklan bir yapım da dahil olmak üzere birçok animasyon dizisinin altına imza atacaklarını dile getirdi.

What If...'ten sonraki animasyon dizisi, Baby Groot'u anlatacak

Marvel'ın seyircileriyle buluşturduğu en son yapım olan What If..., yayın hayatına başlamadan önce büyük bir heyecan yaratmayı başarmıştı. MCU'daki farklı evrenleri yansıtan ve filmlerde gösterilen olaylardan farklı hikayeler barındıran bu animasyon dizisinde karakterleri seslendiren kişiler, Chris Hemsworth ve Anne Hathaway gibi Marvel yapımlarında karakterlere hayat veren oyunculardan oluşuyor.

Marvel What If...'in IMDb puanına baktığımız zaman, toplamda 2 bin 900 kişiden 8,1 oy aldığını görüyoruz. Oy sayısı az olmasına rağmen Marvel hayranlarının diziye gösterdiği tepkiler, Marvel'ın animasyon dizi çıkarma konusunda ne kadar doğru bir adım attığını göstermeye yetiyor.

Bu başarısını devam ettirmek isteyen Marvel'ın geleceğe yönelik takviminde, birden fazla animasyon dizisi bulunuyor. Black Widow, Thor:Ragnarok ve What If... gibi yapımların yapımcılığını üstlenen Brad Winderbaum, Variety'e yapmış olduğu açıklamada Marvel hayranlarını daha birçok yeni yapımın beklediğini açıkladı.

What If...'in ikinci sezon haberini şimdiden veren Winderbaum, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi; "Animasyonla keşfedebileceğiniz birçok harika yol olduğunu fark ettik. Altına imza attığımız her projesinin hikayesini anlatabilmek için, bunu bir animasyona dönüştürmemiz gerekiyor." Winderbaum'un aktarmış olduğu bilgilere göre, ilerleyen dönemlerde Baby Groot'a odaklanan bir animasyon dizisi de dahil olmak üzere birçok yapıma tanıklık edeceğiz.