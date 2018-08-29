Ülkemizde büyük çaplı piramit benzeri oluşumlar ve sebep oldukları mağduriyetler bitmek bilmiyor. Şimdi de 25 milyon TL'lik vurgun gerçekleştiren Bahis Bank çetesi ortaya çıktı.

Daha geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bir garip 'Kaşar Bank' vakasının yankıları sürerken, şimdi de piramit sistemiyle insanları dolandıran bir bahis şirketi ortaya çıktı. Kullanıcıların adına bahis oynayıp kendilerine %40 kar verdiklerini iddia eden grup, 25 milyon liralık vurgun gerçekleştirdi.

Facebook, Twitter gibi mecralarda açtıkları hesaplarla insanları kandıran ve çoğunlukla lise öğrencilerini hedef aldıkları bilinen dolandırıcılar, 'Bahis Kraliçesi' veya 'İddia Kralı' gibi sayfa isimleri ile balya balya paralar ve yaşadıkları lüks hayatı paylaşarak insanları cezbediyor.

Toplamda 800'den fazla bu tür hesap ve dolandırcı olduğu düşünülürken, tüm bu hesapların tek bir elden yönetildiği de düşünülüyor. Son zamanlarda dolandırdıkları paralarla bir bir kayıplara karışan bu hesaplarla ilgili yasal işlem başlatılması bekleniyor.