Bakan Koca’dan Yerli Koronavirüs Aşısı Müjdesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ülkemizde gerçekleştirilen koronavirüs aşısı geliştirme çalışmalarıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Bakan, aşı çalışmalarında insan denemelerine gelindiğini söyledi.

Dünyanın dört bir yanında olduğu gibi ülkemizde de koronavirüse karşı aşı geliştirme çalışmaları devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aşı çalışmaları hakkında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan bilgi aldı.

Bakan Koca, aşı çalışmalarının yürütüldüğü laboratuvarlarda incelemede bulunmuştu. İnceleme sonuçlarını Cumhurbaşkanı ile paylaşan Koca, yerli aşıda artık insan üzerinde deneme aşamasına gelindiğini açıkladı.

Aşıda insan deneyi aşamasına gelindi

Bakan Koca, yerli aşıda insan deneyleri aşamasına geçildiği müjdesini vermekle de kalmadı. Çalışmalar hakkında da açıklamalar yapan bakan, "Üç aşının insan deneyi faz çalışmasına önümüzdeki bir hafta, 10 gün içerisinde geçmiş olacağız" ifadelerini kullandı.

Görüntülü görüşme yoluyla Sağlık Bakanı’ndan bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Temennim odur ki kısa zamanda bunları üretime sokar, insana da aşıyı yapma sürecini başlatırız. Tebrik ediyoruz, bütün arkadaşlarıma şahsım, milletim adına şükranlarımı özellikle ifade etmek istiyorum" diyerek Bakan’a desteğini gösterdi.

Sağlık Bakanı aşı çalışmalarını açıkladı

Bakan Koca görüşmede, "Bir müjdeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Özellikle Kovid-19 ile ilgili Türkiye'de 13 aşı çalışmasının yapıldığını biliyorsunuz. Bu aşılardan bir tanesi de Erciyes Üniversitesi ve Bakanlığımız tarafından desteklenen Aykut Özdarendeli Hocamızın aylardır üzerinde çalıştığı bir aşının dün hayvan çalışması başarıyla tamamlandı. Preklinik çalışması bu şekilde bitmiş oldu. İnsan çalışması safhasına gelmiş olduğunu müjdelemek istiyorum." dedi.

Genel olarak çalışmaların durumları hakkında bilgi veren Bakan Koca, daha sonra da "Bildiğiniz gibi Ankara Üniversitesinde Hakan Hoca'nın adenovirüs çalışması söz konusu. Onunla ilgili de TÜSEB'e, Bakanlığımıza klinik çalışmalar için müracaat ettiler. O çalışmayı da destekleme kararı verdik. Beşinci aşı olarak Selçuk Üniversitesinde Osman Hoca'nın Mustafa Hoca ile geliştirdiği aşının da çalışmaları devam ediyor. O çalışmayı da erken dönemde yine sonuçları çıktığında başarıyla tamamlandığında desteklemiş olacağız. Özetle, üç tane aşının insan deneyi faz çalışmasına önümüzdeki bir hafta, 10 gün içerisinde geçmiş olacağız." dedi.

Bakan ayrıca bu üç aşıdan birinin Erciyes Üniversitesi’nden adenovirüs olduğunu, birinin inaktif aşı olduğunu ve birinin de Koçak Farma’ya ait çalışma olduğunu söylerken, daha sonra da erken dönem üretiminin yapılacağını belirtti.