Koronavirüs Aşı Testlerinde Görülen Yan Etkiler Açıklandı

Dünyanın dört bir yanında koronavirüse karşı aşı geliştirilmesi çalışmaları devam ediyor. Bu çalışmaların bir parçası olarak gönüllülerle yapılan klinik deneylerde görülen yan etkiler açıklandı.

Koronavirüs pandemisi başladığından bu yana bilim insanları canhıraş bir şekilde aşı ve ilaç bulmak için çalışmalara başlamıştı. Ülkemizde ve dünyada pek çok çalışmada klinik test aşamasına ulaşıldığı biliniyordu.

Faz 3 adı verilen çalışmalarda gönüllülere aşı yapıldıktan sonra bu kişilerin durumları takip ediliyor. Aşının kişilerde herhangi bir yan etkiye neden olup olmadığı da bu süreçte ortaya çıkıyor. Deneylerden birinden yan etkileri açıklandı.

Pandemi devam ediyor

Son birkaç gün içerisinde herhangi bir yerden haberlere bakan herkes, ABD Başkanı Donald Trump ve eşinin Covid-19 testinin pozitif çıktığını duymuştur. Bu haberin üstüne gözler bir kez daha aşı çalışmalarındaki son duruma döndü.

Cuma günü ortaya çıkan yeni bilgiler, koronavirüs aşısı geliştirme sürecinde gönüllülerde ne gibi yan etkiler görüldüğünü de öğrenmemizi sağladı. CNBC, artık ileri aşamalara gelmiş aşılar için yapılan çalışmalara katılan 5 kişi ile görüşme gerçekleştirdi. Bu kişilerden 3’ü Moderna’nın, 2’si ise Pfizer’in deneylerine katılmıştı.

Görüşmelerde katılımcılar, aşının yarattığı yan etkiler arasında ürperme, yüksek ateş, titreme, vücutta ağrı, baş ağrısı ve yorgunluk yer aldığını söyledi. Öte yandan her iki firmanın deneylerinde yer alan katılımcılar da bu etkilerin 1 gün içerisinde kaybolduğunu ifade etti. Aşılar işe yarayacaksa bu kabul edilebilir bir karşılık olarak gözüküyor.

Aşılar için çalışmalar sürüyor

Aşıların geliştirilmesi sürecinde pek çok büyük aşı üreticisi şu anda aktif rol oynuyor. İnsanlı testler için AstraZeneca, Pfizer, Moderna ve Johnson & Johnson gibi devlere ek olarak hemen her ülkede bağımsız çalışmalar da gerçekleştiriliyor.

2020 yılı sona ermeden önce en azından bir adet işe yaradığı kanıtlanmış, kullanılmaya uygun bir aşının açıklanması bekleniyor. Yine de aşının dünyaya yayılması bir sonraki yılın ortalarını bulacaktır.