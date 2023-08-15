Son yılların en başarılı oyunu Baldur's Gate 3'ün Koleksiyoncu Sürümü, bu popülerlikle bir yatırım aracına dönüştü...

3 Ağustos’ta yayınlanmasından bu yana oyun dünyasında rekordan rekora koşan Baldur’s Gate 3, son yılların en başarılı çıkış yapan oyunu oldu. Oyun, pek çok oyuncunun tercih etmediği izometrek RPG türünü bile tercih ettirir seviyeye getirdi.

Neredeyse her oyunla birlikte piyasaya sürülen “Koleksiyoncu Sürümü” paketi de elbette popüler olacağı duyurulduğu günden belli olan Baldur’s Gate 3 ile birlikte piyasaya sürüldü. Kutuyu yeni edinenler açılış videolarını paylaşıp kutunun içini göstermeye, bazıları ise açmadan kutuyu orijinal fiyatının kat be kat üstü fiyatına satmaya başladı.

Baldur’s Gate 3 Koleksiyoncu Sürümü’nden neler çıkıyor? Cevabı bu videoda:

Baldur’s Gate 3 Koleksiyoncu Sürümü, oyunun kendisi gibi oldukça fazla ve mükemmel eşyalara ev sahipliği yapıyor. Kutuyu açan şanslı kişileri mühürlü bir zarf ve içinde Baldur’s Gate 3’ün kumaşa işlenmiş haritası, bir sertifika ve karakter kartları karşılıyor.

Bir sonraki aşamada oyun için oluşturulan tüm sanat eserlerinin yer aldığı bir kitap, üç adet koleksiyon kartı bulunuyor. Bu sürümleri en can alıcı nokta olan kutunun içindense iki düşmanın karşı karşıya geldiği dev bir figür çıkıyor.

Yukarıdaki videoda gördüğümüz ve sınırlı sayıda üretilen Koleksiyoncu Sürümü, resmi olarak 260 dolardan satılmıştı. Fakat bu kutuyu açmayanlar, oyunun beklenmedik ütopik popülerliğiyle fırsatı değerlendirmeye başladı…

Baldur’s Gate 3 Koleksiyoncu Sürümü, binlerce dolara satılıyor!

eBay’i ziyaret ederek “Baldur’s Gate 3 Koleksiyoncu Sürümü” araması yaptığımızda karşımıza bin dolar üzerinde satışa sunulan onlarca ilan çıkıyor. En yüksek fiyat ise 1999,99 dolar olarak biçilmiş durumda. En azından şimdilik.