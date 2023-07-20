Hepimizin artık her gün gördüğü ve bu hafta sonu gösterime girecek olan Barbie filmi, görünüşe göre klasik arabalara olan ilgiyi de artırmış durumda.

Otomotiv tutkunu ve klasik araçlar için özel sigorta sağlayıcısı Hagerty şirketinin CEO’su McKeel Hagerty, yeni neslin Barbie filmiyle birlikte klasik araçlara tutkunluğunun arttığı açıklamalarında bulundu.

Sadece bir oyuncak markası olmayan Barbie, filmin fragmanının yayınlanmasından itibaren “Chevy üstü açılır Corvette” satın almak için yapılan aramaların %120 artış gösterdiği bildirildi. Bu aslında hiç şaşırtıcı gelmiyor. Çünkü popüler kültür Barbie’yi hemen benimsedi ve kısa sürede birçok şeyde ondan izler görülmeye başlandı.

Filmin arkasında muhteşem bir pazarlama dehası yatıyor.

Son zamanlarda her yerde gördüğümüz; daha doğrusu maruz kaldığımız Barbie filminin aslında müthiş bir pazarlama örneği gerçekleştirdiğini görebiliriz. Aslında son zamanlarda klasik arabalara yönelen talep de bu trendin büyük bir parçası. Sosyal medyadan ve araba satış sitelerinden alınan verilere göre, üst düzey teknoloji dünyasında olmamıza rağmen insanlar artık geçmişe dönmeyi arzu ediyor.

Hagerty’nin CEO'su McKeel Hagerty, klasik arabalara olan ilgi artışının yaz aylarında daha fazla olduğunu söylüyor.

“Sahile çıkmak veya dışarıda eğlenceli bir şeyler yapmak için arabayla gezmeye çıkmak gibi idealize edilmiş yaz manzarasını gösteren filmlere, TV'ye ve her tür medyaya uyuyor gibi görünüyor. Ve bu yaz, vintage pazar yeri için çoğu yazdan daha sıcak.” Açıklamalarında bulunan Hagerty, aslında toplumun popüler kültürden de çok kolay etkilendiğini söylüyor.

Hagerty’e göre klasik arabaların geleceği çok parlak.

Barbie filminden sonra aramaların artış göstermesi ve popüler kültürün artan talebi doğrultusunda klasik arabaların, modern araçlara göre daha fazla çıkış yapacağı ifade ediliyor.

Her araba, geleceğin klasik arabasıdır mantığıyla yola çıkılırsa klasik araba tutkusu bir tür hobi olarak görülebilir. Bir film de bu tutkuyu tetikleyebilir. Anlaşılan o ki Barbie tam olarak bunu yapmışa benziyor.