Bataryasız "Yazıcı" Holga ile Fotoğraflarınızı Anında Basın

Bazı eski fotoğraf makineleri pil kullanmazdı. Mekanik fotoğraf makinelerinin mantığından yola çıkan tasarımcılar, Holga'yı geliştirdi.

Holga printer, mekanik makinelerden aldığı özellikleri dijital dünyaya uyarlıyor. Bu taşınabilir yazıcı sayesinde çektiğiniz fotoğrafların çıktısını hemen alabiliyorsunuz. Yazıcıya destek olmak üzere bir de uygulama piyasaya sürülecek.

Holga için tam olarak yazıcı demek de doğru değil. Bir akıllı telefonun ekran resmini çeksin diye tasarlanmış bir mekanizma demek daha doğru olur. Telefonunuzdan istediğiniz fotoğrafı açıp cihaza yüzü yere bakacak şekilde yerleştiriyorsunuz, cihazın içindeki mekanik kamera da ekranın resmini çekip Instax mini filmlere basıyor.

Her ne kadar cep telefonundaki resimlerin baskısını almamızı sağlayan ilk ürün olmasa da, yaklaşımı açısından Holga bir ilk. Pillere ya da Bluetooth bağlantısına ihtiyaç duymaması güzel, ancak tüm mekanik aletler gibi bir miktar uğraşlı. Cihazda bulunan kolu elle çevirmeniz gerekiyor. Çekilen fotoğrafı anında basan cihazlardan farklı olaraksa istediğiniz fotoğrafı seçerek basmanızı sağlıyor.

Holga uygulaması, çektiğiniz fotoğraflara Holga kameralarının klasik çekim efektlerini veriyor. Holga'nın oyuncağa benzeyen ve pek çok efekt içeren kameraları meşhurdu. Uygulama da bu efektleri kullanmanızı sağlıyor. Uygulama, en iyi fotoğraf çekimleri için tavsiye edilen ayarları da sunuyor. Çift pozlama ve resimlere yazı ekleme gibi imkanlar da uygulamanın avantajları arasında.

Şirkete göre Holga Yazıcı, klasik Holga tasarımını modern teknolojinin avantajlarıyla buluşturuyor. Tasarım olarak merceksiz bir Holga 120'ye benzeyen cihaz, daha iyi kavrama sağalayacak şekilde üretilmiş. Kullanıcılara siyah, beyaz, pembe ve karışık olarak belirlenmiş dört farklı renk seçeneği sunuluyor.

Holga şu anda Kickstarter aşamasında. İlk gün destek veren kişiler için ürünün fiyatı 48 dolar olarak belirlenmiş durumda. Kickstarter'da başarılı olunması durumunda destekçilere ürünleri 2019 Mart'ında gönderilecek.