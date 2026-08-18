Battlefield 6 Bir Kez Daha Ücretsiz Oluyor (Nasıl Oynayabileceğinizi Anlattık)

EA, Battlefield 6'ya gelecek yeni modları kutlamak amacıyla oyunu bir kez daha ücretsiz yapıyor.

EA, Battlefield 6 için son ücretsiz etkinlikten yalnızca bir buçuk ay sonra yeni bir ücretsiz deneme süreci duyurdu.

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Bu hafta oyuna yeni Wake Island haritasını ekleyen, Tsuru Reef'i genişleten ve Top Gun temalı Carrier Strike modunu getiren devasa bir içerik güncellemesi geliyor. Yeni güncellemeyle sunulan içeriklerin bir kısmı, bu ücretsiz hafta boyunca tüm oyunculara açık olacak.

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18–25 Ağustos tarihleri arasında tüm platformlarda ücretsiz

Battlefield 6'nın yeni ücretsiz deneme süreci, 18 - 25 Ağustos tarihleri arasında hem PC hem de konsol kullanıcıları için aktif olacak. Etkinlik boyunca oyuncular; Tsuru Reef, Wake Island, Cairo Bazaar ve Hagental Base olmak üzere dört farklı haritada toplam altı çok oyunculu oyun modunu deneyimleyebilecek.

Ayrıca oyuncuların karadan, denizden ve havadan devasa bir uçak gemisine taarruz düzenlediği yeni Top Gun: Carrier Strike modu da deneme süreci boyunca oynanabilir olacak. Ücretsiz deneme fırsatından yararlanmak isteyenlerin, oyunun ücretsiz battle royale modülü olan Battlefield REDSEC'i indirmeleri gerekiyor.

Battlefield 6 nasıl ücretsiz oynanır?