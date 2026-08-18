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Battlefield 6 Bir Kez Daha Ücretsiz Oluyor (Nasıl Oynayabileceğinizi Anlattık)

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EA, Battlefield 6'ya gelecek yeni modları kutlamak amacıyla oyunu bir kez daha ücretsiz yapıyor.

Battlefield 6 Bir Kez Daha Ücretsiz Oluyor (Nasıl Oynayabileceğinizi Anlattık)
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

EA, Battlefield 6 için son ücretsiz etkinlikten yalnızca bir buçuk ay sonra yeni bir ücretsiz deneme süreci duyurdu.

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Bu hafta oyuna yeni Wake Island haritasını ekleyen, Tsuru Reef'i genişleten ve Top Gun temalı Carrier Strike modunu getiren devasa bir içerik güncellemesi geliyor. Yeni güncellemeyle sunulan içeriklerin bir kısmı, bu ücretsiz hafta boyunca tüm oyunculara açık olacak.

İçerikten Görseller

Battlefield 6 Bir Kez Daha Ücretsiz Oluyor (Nasıl Oynayabileceğinizi Anlattık)
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18–25 Ağustos tarihleri arasında tüm platformlarda ücretsiz

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Battlefield 6'nın yeni ücretsiz deneme süreci, 18 - 25 Ağustos tarihleri arasında hem PC hem de konsol kullanıcıları için aktif olacak. Etkinlik boyunca oyuncular; Tsuru Reef, Wake Island, Cairo Bazaar ve Hagental Base olmak üzere dört farklı haritada toplam altı çok oyunculu oyun modunu deneyimleyebilecek.

Ayrıca oyuncuların karadan, denizden ve havadan devasa bir uçak gemisine taarruz düzenlediği yeni Top Gun: Carrier Strike modu da deneme süreci boyunca oynanabilir olacak. Ücretsiz deneme fırsatından yararlanmak isteyenlerin, oyunun ücretsiz battle royale modülü olan Battlefield REDSEC'i indirmeleri gerekiyor.

Battlefield 6 nasıl ücretsiz oynanır?

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  • Adım #1: Kullandığınız cihaza göre Steam, EA App, PlayStation Store veya Xbox Games Store'a giriş yapın.
  • Adım #2: Mağazanın arama çubuğuna "Battlefield REDSEC" yazın. Etkinliğe erişebilmek için oyunun bu ücretsiz battle royale modülünü indirmeniz gerekmektedir.
  • Adım #3: İndirme tamamlandıktan sonra oyunu açın ve mevcut EA hesabınızla giriş yapın (hesabınız yoksa ücretsiz bir EA hesabı oluşturun).
  • Adım #4: Ana menüde yer alan "Free Trial" (Ücretsiz Deneme) sekmesine tıklayarak 18–25 Ağustos tarihleri arasında açık olan 4 harita ve Top Gun: Carrier Strike dâhil 6 farklı oyun moduna erişebilirsiniz.
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