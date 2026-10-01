[Ekim 2026] Toplam Fiyatı 5 Bin TL'yi Aşan 3 Oyun PlayStation Plus Abonelerine Ücretsiz

Sony'nin Ekim ayında PlayStation Plus aboneleri için sunacağı ücretsiz oyunlar açıklandı. Bu oyunları kütüphanenize eklemeyi unutmayın.

Sony, PlayStation Plus kütüphanesine her ay yepyeni oyunlar eklediği gibi aynı zamanda birbirinden farklı oyunları da ücretsiz olarak dağıtıyor. 2026'nın Ekim ayında PlayStation Plus abonelerinin ücretsiz bir şekilde şahsi kütüphanesine ekleyebileceği oyunlar resmî olarak açıklandı.

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Ekim ayında PlayStation Plus abonelerine ücretsiz olarak dağıtılacak oyunlara baktığımızda en dikkat çekeni elbette F1 25. Yarış oyunu severlerin F1 25'i oynamasını şiddetle tavsiye ediyoruz.

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PlayStation Plus abonelerine ücretsiz verilecek yeni oyunlar

Oyun Platform Normal Fiyatı F1 25 PS5 2.900 TL Hunt: Showdown 1896 PS5 1.049 TL Earth Defense Force: World Brothers 2 PS4, PS5 1.749 TL

Listede yer alan oyunların tamamını 6 Ekim'den 2 Kasım'a kadar PlayStation Plus abonesiyseniz şahsi PlayStation hesabınızın kütüphanesine ekleyebilirsiniz. PlayStation Plus aboneliğiniz sürdüğünüz müddetçe ömür boyu bu oyunları ücretsiz bir şekilde oynayabilirsiniz.

PlayStation Plus aboneliklerinin detayları için: