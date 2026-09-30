Game Informer, GTA 6'nın yepyeni bilgiler yayımladı. Aynı zamanda oyunda 12 yeni ekran görüntüsü de paylaşıldı.

Dünyanın en çok beklenen oyunu konumundaki GTA 6’nın çıkışına artık çok kısa bir süre kaldı. Oyun, 19 Kasım 2026 tarihinde resmen bizlerle buluşturacak. Gün geçtikçe GTA 6’dan daha fazla yeni haber geldiğini görüyorduk. Dün akşam ise bunlara bir yenisi daha eklendi.

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Game Informer isimli ünlü oyun dergisi, GTA 6’dan yepyeni bilgileri bizlerle buluşturdu. Aynı zamanda 12 yeni ekran görüntüsü de paylaşıldı. Listede GTA VI'nın harita mekaniklerinden dinamik hava koşullarına, karakter ilişkilerinden araç hırsızlığı detaylarına kadar birçok farklı konuda yenilikler ele alınıyor. Rockstar Games'in seride ilk kez uygulayacağı birçok mekanik ile oyuncuların etkileşim seviyesini görülmemiş bir noktaya taşıyacak.

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GTA 6 için paylaşılan tüm yenilikler ve ekran görüntüleri

Dünya ve harita Yenilikleri:

Bina içleri, çatılar ve ara sokaklara artan odaklanma .

Uydu görünümüne sahip yeni haritayı duraklatma menüsü.

"RydeMe" araç paylaşım uygulaması üzerinden hızlı seyahat ve yolcularla etkileşim.

Araçlar ve Güvenlik:

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Pahalı araçlar için özel hırsızlık araçları ve güvenlik/takip sistemleri.

Araç güvenliğini, değerini ve takip cihazlarını tarayan "WAiNK" telefon uygulaması.

Dinamik Hava Koşulları:

Bölgesel farklılık gösteren (bir yerde güneş, diğer yerde yağmur) dinamik bulut ve hava sistemi.

Rüzgarın saç, bitki ve su yüzeylerine etki ettiği gelişmiş rüzgar fiziği.

Tropik fırtınalar, kasırgalar, gökkuşakları ve kalıcı su birikintileri.

Çevre ve Hayvan Çeşitliliği:

170'ten fazla hayvan türü (60+ kuş, 30+ karasal memeli).

Nadir, Keşfedilebilir ve Efsanevi olarak kategorize edilen takip edilebilir canlılar.

Biyolüminesans (ışık saçma), yarı saydamlık ve ortam koşullarına göre kirlenen/ıslanan kürk sistemleri.

Aktiviteler:

Base jumping (Serbest paraşüt atlayışı).

Bilardo.

Spor salonları.

Kano kullanımı.

Mini golf.

Tüplü dalış.

Sokak ve arazi yarışları.

Hayvanat bahçeleri.

Hava botu ve Jet ski kullanımı.

NPC ve karakter özelleştirmeleri:

Farklı boy, kas yapısı, vücut yağı dağılımı ve çil/ben/yanık gibi cilt detaylarına sahip NPC'ler.

Kültürel olarak daha doğru dövmeler, saç modelleri ve geniş kıyafet yelpazesi.

Soygunlar ve hikâye Seçimleri:

Yalnız veya ikili yapılabilen, sessiz ya da gürültülü yaklaşım seçenekli soygunlar.

Birlikte soygun yapmanın Jason ve Lucia arasındaki bağı güçlendirmesi.

Sahip olunan para miktarına göre açılan özel görevler.

Hikayenin gidişatını ve sonunu etkileyen, tekrar oynamayı teşvik eden irili ufaklı karar mekanizmaları.

Paylaşılan diğer ekran görüntüleri