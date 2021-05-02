Battlefield 6’dan İki Ekran Görüntüsü Paylaşıldı

EA ve DICE ortaklığında geliştirilen ve bizleri modern zamana geri döndürecek olan Battlefield 6, bugün iki yeni ekran görüntüsüyle karşımıza geldi. Ekran görüntüleri, oyun hakkında pek fazla detay sunmasa da heyecanı artırmayı sağladı.

Electronic Arts’ın DICE ortaklığında geliştirdiği büyük çaplı savaş oyunu serisi Battlefield, yakında yeni ve beklenen bir üyeye daha kavuşacak. Özellikle Battlefield 3’e popülerlik kazanan seri, modern zamanlara en son 2015 yılında çıkan Battlefield: Hardline’da yer verdi. 2016’dan beri çıkan Battlefield 1 ve Battlefield V’se birinci ve ikinci dünya savaşlarına odaklandı. Kısacası, Battlefield oyuncuları olarak modern savaşları özledik.

İşte bugün, bu özlemimizi giderecek olan Battlefield 6’dan yeni ekran görüntüleri geldi. Ortaya çıkarılan ve paylaşılan ekran görüntüleri, doğrudan oyunun içinden alındılar. Call of Duty ve Battlefield oyunları hakkındaki bilgileri daha oyunlar çıkmadan paylaşmasıyla ünlü olan Tom Henderson da bu ekran görüntülerinin yeni oyundan olduğunu doğruladı.

Battlefield 6’dan gelen ekran görüntüleri:

Gördüğümüz ilk ekran görüntüsü, nispeten büyük diyebileceğimiz ada haritasına yer veriyor. Bu harita, fotoğraftaki haliyle önceki oyunlarda gördüğümüz boyutlardaki bir haritaya benziyor. Fakat haritanın geri kalan kısmını görmediğimizden ve Battlefield 6’nın devasa haritalara sahip olacağını bildiğimizden bu konuda şimdilik kesin bir şey söyleyemeyiz.

İkinci ekran görüntüsündeyse bir savaş helikopterinin kokpitinde bir fırlatma istasyonunun yanındayız. Bu ekran görüntüsünde odaklanmamız gereken ana şeyse tam karşımızda duran hortum. Bildiğiniz üzere Battlefield 6, deprem, tsunami ve fırtına gibi doğa olaylarına yer verecek. Bu ekran görüntüsü de doğa olaylarının oyun içinde nasıl gözükeceğini gösteriyor olabilir.

Battlefield 6, iddialara göre mayıs ayında tanıtılacak. Hatta geçtiğimiz günlerde paylaşılan bir habere göre oyun, önümüzdeki hafta EA tarafından resmen tanıtılacak. Bugüne kadar öğrendiklerimizle heyecanlanmamızı sağlayan oyun, umuyoruz ki özlemimizi gani gani gideren bir yapıya sahip olacak.