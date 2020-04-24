Battlefield V’e Gelecek Güncelleme, Son Güncelleme Olacak

Battlefield serisinin geliştiricisi DICE, dün yaptığı paylaşımda oyuna gelecek yeni büyük güncellemenin son güncelleme olacağını açıkladı. Şirket, güncellemenin haziran ayında yayınlanmasını planladıklarını belirtti.

Uzun zamandır FPS dünyasında önemli bir yere sahip olan Battlefield serisi, son olarak Battlefield V oyunuyla karşımıza çıkmıştı. İkinci Dünya Savaşı’nın atmosferini oyunculara iyi bir hikâyeyle yansıtmayı hedefleyen oyun, bu anlamda pek iyi eleştiriler almasa da elbette çok oyunculu tarafında hâlâ eşsiz bir deneyim sunuyor.

Battlefield V, bugüne kadar oyuna birçok yenilik getiren büyük güncellemeler aldı ancak dün DICE tarafından yapılan açıklama, oyunun geleceğini merak edenleri bir anlamda üzdü. DICE, yaptığı açıklamada bir sonraki büyük güncellemenin son güncelleme olacağını paylaştı.

Yeni güncelleme, son güncelleme olacak:

Dün bir blog yazısı paylaşan DICE, Battlefield V’e gelecek son büyük güncellemenin bu yaz geleceğini açıkladı. Geliştirici şirket, gelecek son güncellemeden sonra oyuncuları nelerin beklediği hakkında da birkaç detay verdi. DICE’ın yaptığı açıklama, son güncelleme haberini alan oyuncuların gönlüne bir damla su serpti.

DICE, blog yazısında bu yaz gelecek güncellemeden sonra oyuncuların haftalık ödüller olarak Battlefield Currency veya Company Coin kazanacaklarını duyurdu. Böylece oyuncular, daha önce elde etme fırsatını yakalayamadıkları ekipmanları elde etmek için bir şansa sahip olacaklar.

Bunun dışında DICE, ‘#FridayNightBattlefield” sunucularını yeniden oyuna getirmeyi planladığını söyledi. Geliştirici şirket, geçmiş Battlefield oyunlarına yeniden dönülecek ‘Throwback Thursdays’ etkinliğini de planladıklarını duyurdu. DICE, son büyük güncellemeyi ne zaman alacağımız konusunda da bir açıklama yaptı.

DICE tarafından yapılan açıklamaya göre Battlefield V’e gelecek son büyük güncelleme haziran ayında yayınlanacak ancak şirket, tüm çalışanlarının evden çalışmasından dolayı bu tarihin değişebileceğini de belirtti. Bu güncellemeyle birlikte diğer büyük güncellemelerde olduğu gibi oyuncular, yepyeni ekipmanlara, silahlara ve yeni içeriklere sahip olacaklar.