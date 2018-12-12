Battlefield V'in Hızlı Ölümünü Çözen Güncelleme Yayınlandı

Son haftalarda Battlefield V'e gelerek, hızlı ölüm sorununu çözmesi beklenen güncelleme bugün itibarı ile yayınlanıyor.

EA'in (Electronic Arts) birkaç hafta önce, oyuncuların sitemlerini dinledikten sonra duyurduğu hızlı ölüm sorununu çözecek güncelleme bugün yayınlanacak. Battlefield V'e sahip bütün oyuncular için yayınlanacak güncelleme ile TTK (Time To Kill - Öldürme Süresi) değeri artacak. Bu bağlamda rakip takımdan bir oyuncuyu öldürmek, eskisine göre daha zor olacak.

Battlefield V için aynı zamanda TTD (Time Till Death - Ölüm Süresi) ile ilgili de iyileştirmeler yapan EA; alınan hasar, iyileştirilen can miktarı ve daha birçok özelliğin ilerleyen zamanlarda değişeceğini söylüyor. Bu bağlamda yayınlanacak güncellemede TTK iyileştirmeleri yer alırken, TTD iyileştirmeleri yer almayacak.

EA'nin öldürme süresini etkileyecek ne gibi değişiklikler yaptığı şu an tam olarak bilinmese de güncellemenin içeriğini belirten güncelleme notları yayınlandığında, değişiklikler hakkında daha fazla bilgimiz olacak. Kullanıcılardan ise öldürme süresi üzerinde yapılan iyileştirmelerden olumlu eleştiri alınması bekleniyor.