Bayer'e Bir Tarım İlacı İçin 83 Milyon Dolar Ceza Verildi

Alman ilaç ve kimyasal devi Bayer, Roundup adlı zirai tarım ilacının içinde kansere yol açan glifosat bulundurması nedeniyle yüklü miktarda tazminat cezası ödeyecek. İlaçta bulunan glifosat sebebi ile kansere yakalandıklarını belirten bir ABD'li çift, Bayer'den 83 milyon dolar tazminat alacak.

66 yıldır Türkiye'de faaliyet gösteren Alman merkezli kimya ve ilaç devi Bayer, geçtiğimiz yıllarda Monsanto'yu satın almasının ardından yabani otlara karşı etkili bir kimyasal olan glifosatı kullandığı gerekçesiyle tazminat davası ile karşı karşıya kalmıştı. Sadece glifiosat kullandığı için açılacak davalara 15,5 milyar dolar bütçe ayıran şirket, bu kez glifosat yüzünden kansere yakalanan iki kişi tarafından mahkemeye verildi.

Bayer'in Türkiye'de de satılan ve yabani otlar için kullanılan Roundup adlı zirai tarım ilacını kullanan Alberta ve Alva Pilliod çifti, kansere yakalandıktan sonra bunun sebebinin ilacın içinde bulunan glifosat olduğunu belirterek, Bayer'e dava açtı.

Bayer, kanser hastası çifte 83 milyon dolar tazminat ödeyecek

2019 yılında açılan davada mahkeme, çiftin Roundup adlı ilacın içerisinde bulunan glisofat yüzünden kansere yakalandıklarına kanaat getirdi. Mahkeme, ilk olarak Bayer'in kanser hastası çifte 2 milyar dolar tazminat ödemesine gerekli kıldı ve cezanın anlamsız olduğunu belirten Bayer, temyize gitme kararı aldı. Uzun bir aradan sonra mahkemeden nihai karar çıktı ve temyize gidilen davada, Bayer'in kanser hastası çifte 83 milyon dolar tazminat ödemesine karar verildi.

Bayer tarafından yapılan açıklamalarda ise şirketin çiftin kanser olmasıyla hiçbir ilgisi olmadığı belirtildiği. Geçtiğimiz sene verilen ancak bu yıl düşürülen 2 milyar dolarlık tazminatın sebebini anlayamadıklarını belirten Bayer yetkililerinden şu açıklamalar geldi; "Mahkemenin kararını anlayamıyoruz, hiçbir kanıtla ya da hiçbir ilgili kanunla desteklenmiyor. Söz konusu davada davacıların iddialarını destekleyecek bir kanıt bulunmuyor."