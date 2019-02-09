Yerli İHA Bayraktar TB2'ler Katar'a Yollanmaya Hazırlanıyor

Qatar News Agency’nin (Katar Haber Ajansı) Twitter hesabından paylaştığı habere göre Türkiye, Bayraktar TB-2 tipi insansız hava aracını (İHA) Katar’a sevk etmeye başlamaya hazır. Paylaşılan haberde, Türkiye ile Katar arasında 2018 yılında imzalanan anlaşma gereğince 6 İHA’nın sevkine başladığı belirtildi.
“Taraflarca 2018 yılında imzalanan anlaşma kapsamınca Türkiye, 6 “Bayraktar TB-2” askeri dronu katara sevk etmeye hazırlanıyor”
2018 yılında Türkiye ile Katar arasındaki anlaşma, Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen DIMDEX-2018 Savunma Sanayii Fuarı’nda imzalanmıştı. Yapılan anlaşma kapsamında Katar, Türkiye’ye 6 Bayraktar TB-2 tipi İHA, 3 yer kontrol istasyonu ve simülatör siparişi vermişti.