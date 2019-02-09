Yerli İHA Bayraktar TB2'ler Katar'a Yollanmaya Hazırlanıyor

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Yerli İHA Bayraktar TB2'ler Katar'a Yollanmaya Hazırlanıyor
2018'de Türkiye ve Katar arasında imzalanan anlaşma gereğince Türkiye 6 adet Bayraktar TB2 tipi İHA'yı Katar'a sevk etmeye hazırlanıyor.

Qatar News Agency’nin (Katar Haber Ajansı) Twitter hesabından paylaştığı habere göre Türkiye, Bayraktar TB-2 tipi insansız hava aracını (İHA) Katar’a sevk etmeye başlamaya hazır. Paylaşılan haberde, Türkiye ile Katar arasında 2018 yılında imzalanan anlaşma gereğince 6 İHA’nın sevkine başladığı belirtildi.

“Taraflarca 2018 yılında imzalanan anlaşma kapsamınca Türkiye, 6 “Bayraktar TB-2” askeri dronu katara sevk etmeye hazırlanıyor”

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2018 yılında Türkiye ile Katar arasındaki anlaşma, Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen DIMDEX-2018 Savunma Sanayii Fuarı’nda imzalanmıştı. Yapılan anlaşma kapsamında Katar, Türkiye’ye 6 Bayraktar TB-2 tipi İHA, 3 yer kontrol istasyonu ve simülatör siparişi vermişti.

Kaynak : https://tr.sputniknews.com/savunma/201902081037568581-turkiye-katar-bayraktar-tb2-katar-sevk-hazir/
Etiketler: bayraktar tb2, katar
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