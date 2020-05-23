Bayram Tatili İçin 20 Mobil Oyun (Android - iOS)

Bayram tatilinde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle hepimiz, evlerimize kapanmak zorundayız. Bu süreçte can sıkıntınızı giderecek mobil oyunları sizin için seçtik ve listeledik.

Ramazan Bayramı yaklaşıyor ve ne yazık ki bu bayram, evde kalmak zorunda olduğumuz için önceli bayramlardan çok daha farklı. Evde kalmak ve çevremizi korumak zorundayız. Zaten sıkıntıdan patlamanın sınırlarına geldiğimiz ayların ardından 4 gün boyunca eve kapanınca daha çok sıkılmanızı istemedik.

Mobil oyunlar bu tür durumlarda imdadımıza yetişiyor ve kolayca vakit geçirmemizi sağlıyorlar. Bayram boyunca ve hatta daha sonrasında bile sizi içine çekecek, can sıkıntınızı giderecek 25 mobil oyunu bütün detayları ve Android ve iOS bağlantılarıyla sizler için listeledik.

Bayram tatiline özel mobil oyunlar:

KartRider Rush+

Mobile Legends Bang Bang

Battle Prime

Online Soccer Manager

Bid Wars

Drag Battle

Football Strike

Call of Duty Mobile

Bowling Crew

Dragonquest of the Stars

PUBG Mobile

Pou

F1 Manager

Ghost Town Adventure

Total War Battles: KINGDOM

Smash Hit

Alto’s Adventure

Fruit Ninja

BADLAND

Pixel Starship

Cooking Fest

Fortnite

Ankora

Dumb Ways to Draw

Unblock Me

KartRider Rush+

Türü: Yarış

Boyutu: 2 GB

Puanı: 4,5

300 milyonun üzerinde indirme sayısına sahip olan bu mobil oyun, arkadaşlarınızla veya tek başınıza oynayabileceğiniz en eğlenceli yarış oyunlarından birisi. Sizi içine çeken hikaye moduyla ve sahip olduğu diğer farklı modlarla KartRider gerçekten de kapsamlı bir yarış oyunu sunmakta. Oyun, aynı zamanda dünyanın dört bir yanından katılan oyuncularla bir klüp kurmanızı ve birlikte görev yapmanızı sağlıyor.

KartRider Rush+ Android indir:

KartRider Rush+ iOS indir:

Mobile Legends Bang Bang:

Türü: Aksiyon, Moba

Boyutu: 99 MB

Puanı: 4,1

Gerçek oyuncularla 5e5 MOBA oyunu olan Mobile Legends Bang Bang, sadece 10 saniye süren eşleşme süresi ve 10 dakika süren oyunla birlikte oyunculara son derece keyifli bir aksiyon deneyimi yaşatıyor. İstediğiniz kahramanı seçip savaşa katılabileceğiniz bu oyun son birkaç yıldır gerçekten de yüksek oyuncu sayısına sahip.

Mobile Legends Bang Bang Android indir:

Mobile Legends Bang Bang iOS indir:

Battle Prime:

Türü: Aksiyon, Strateji

Boyutu: 810 MB

Puanı: 4,2

Son derece keyifli bir strateji oyunu olan Battle Prime, oyunculara gerçekten de eğlenceli bir FPS deneyimi sunmakta. Çok oyunculu üçüncü şahıs ateş etme oyunu olan Battle Prime’da kendi belirleyeceğiniz savaş taktikleri ile birlikte ister arkadaşlarınızla ister tanımadığınız oyuncularla savaşarak son derece keyifli vakit geçirebilirsiniz.

Battle Prime Android indir:

Battle Prime iOS indir:

Online Soccer Manager:

Türü: Spor

Boyutu: 24 MB

Puanı: 4,5

Özellikle futbol severlerin ilgisine çekecek Online Soccer Manager mobil oyunu oynaması son derece eğlenceli bir oyun ve tamamen ücretsiz. Dünyadaki neredeyse bütün futbol liglerini, kulüplerini ve oyuncularını içeren bu oyunda dilediğiniz bir kulüple sözleşme imzalayarak futbol menajerliğine başlayabilirsiniz.

Online Soccer Manager Android indir:

Online Soccer Manager iOS indir:

Bid Wars:

Türü: Strateji

Boyutu: 132 MB

Puanı: 4,4

Bid Wars mobil oyununda, garajlarda düzenlenen açık artırmalarda bahis düzenleyerek sanal para kazanabilir, belirleyeceğiniz stratejilerle insanları pahalı şeyler satın almaya ikna ederek oyunun en iyileri arasında olabilirsiniz. Bid Wars, oynaması tamamen ücretsiz olsa da oyun içerisinde kendi isteğinize göre gerçek parayla satın alabileceğiniz özelliklere sahip.

Bid Wars Android indir:

Bid Wars iOS indir:

Drag Battle

Türü: Yarış

Boyutu: 129 MB

Puanı: 4,2

Son derece kaliteli grafiklere sahip Drag Battle, oyunculara gerçeğe yakın bir araba yarış deneyimi sunuyor. 5 milyonun üzerinde oyuncuya sahip olan bu oyunda halihazırda bulunan arabalarla yarışa katılabilir ya da arabalara kendi yapacağınız modifiyelerle birlikte kazanma şansınızı arttırabilirsiniz.

Drag Battle Android indir:

Drag Battle iOS indir:

Football Strike

Türü: Futbol

Boyutu: 52 MB

Puanı: 4,4

Yine futbol severlerin ilgisini çekebilecek mobil oyun Football Strike’ta, ister arkadaşlarınızla ister tanımadığınız diğer oyuncularla frikik atışları yapabilir, oyunun diğer modlarıyla son derece keyifli vakit geçirebilirsiniz.

Football Strike Android indir:

Football Strike iOS indir:

Call of Duty Mobile:

Türü: Aksiyon

Boyutu: 81 MB

Puanı: 4,5

Efsanevi Call of Duty oyunu, 2019 yılından itibaren mobil platformlarda sevenleriyle buluşmuştu. Devasa haritalarıyla birlikte Call of Duty: Mobile’da ister 100 kişilik modda Battle Royale savaşı verebilir, isterseniz 5’e 5 takımlarla hızlı ölüm maçlarına katılabilirsiniz.

Call of Duty Mobile Android indir:

Call of Duty Mobile iOS indir:

Bowling Crew:

Türü: Spor

Boyutu: 84 MB

Puanı: 4,6

Oyunculara 3 boyutlu bowling deneyimi sunan Bowling Crew mobil oyununda isterseniz arkadaşlarınızla gerçek zamanlı yarışabilir, isterseniz dilediğiniz kişilerle takım kurup diğer oyuncularla yarışabilirsiniz. Oyun indirmesi ve oynaması ücretsiz olsa da oyun içerisinde kendi isteğinize bağlı ücretli özellikler sunmakta.

Bowling Crew Android indir:

Bowling Crew iOS indir:

Dragon Quest of the Stars:

Türü: Rol yapma oyunu

Boyutu: 1,9 GB

Puanı: 4,0

Bir başka efsanevi oyun Dragonquest de artık mobil platformlarda oynanabilir durumda. Bir yandan size sunulan evreni keşfederken bir yandan da canavarla karşı mücadele vereceğiniz bu RPG mobil oyun sayesinde zamanın nasıl geçtiğini fark etmeyeceksiniz bile.

Dragonquest of the Stars Android indir:

Dragonquest of the Stars iOS indir:

PUBG Mobile:

Türü: Aksiyon

Boyutu: 2,4 GB

Puanı: 4,4

En eğlenceli mobil oyun listemizin arasına PUBG Mobile’ı koymasak olmazdı. Oynaması tamamen ücretsiz olan PUBG Mobile’da 100 oyunculu klasik Battle Royal , 4’e 4 hızlı ölüm maçı ve zombilere karşı mücadele gibi son derece eğlenceli ve zevkli oyun modları bulunuyor.

PUBG Mobile Android indir:

PUBG Mobile iOS indir:

F1 Manager:

Türü: Yarış, Strateji

Boyutu: 847,6 MB

Puanı: 4,1

Kendi Formula 1 takımınızın başına geçerek pilotları ve bütün takımı yönetebileceğiniz bu oyunda amaç bütün yarışları birinci bitirebilmek. Oyunda, düello modu ve özel etkinlik modu olmak üzere toplamda iki mod bulunuyor ve her ikisi de oyun kalitesini son derece artırıyor. Oyunda pilotlarınızın hızlanmalarını ve pit stop sürelerini kontrol edebilir, lastik seçimlerinizi bile yarışa göre düzenleyebilirsiniz.

F1 Manager Android indir:

F1 Manager iOS indir:

Ghost Town Adventure:

Türü: Macera, Gizem

Boyutu: 209,9 MB

Puanı: 4,3

Hayaletlerle dolu gizemli bir şehirde maceraya çıkacağınız bu oyunda, şehirde yaşayanlarla konuşup ipuçlarını takip ederek şehri ele geçiren gizemli Dramatist’in planlarını ortaya çıkarmalısınız.

Ghost Town Adventures Android indir:

Ghost Town Adventures iOS indir:

Total War Battles: KINGDOM

Türü: Strateji

Boyutu: 631,2 MB

Puanı: 4,1

Total War Battles: KINGDOM mobil oyunu, oyunculara kendi bölgelerini inşa edip en güçlü orduları kurma fırsatı sunarak diğer bölgelerle olan savaşları kazanmanızı hedefler. Oyunda kendi bölgenizde bulunan çiftlikleri, demircileri ve taş ocaklarını yönetebilir, nehir ve göl gibi büyük su kaynakları kurabilirsiniz.

Total War Battles: KINGDOM Android indir:

Total War Battles: KINGDOM iOS indir:

Alto’s Adventure

Türü: Aksiyon

Boyutu: 137 MB

Puanı: 4,5

Oynaması son derece basit ve eğlenceli olan Alto’s Adventure, oyunculara gerçeğe yakın koşullarda snowboard yapabilme imkanı sunuyor. Çevrimiçi olarak başkalarıyla oynayabileceğiniz bu oyunu aynı zamanda internetinizin olmadığı durumlarda çevrimdışı da oynayabilirsiniz.

Alto's Adventure Android indir:

Alto's Adventure iOS indir:

BADLAND

Türü: Macera

Boyutu: 224,5 MB

Puanı: 4,5

Eleştirmenlerinden ve oyuncularından son derece iyi not alan BADLAND, aynı zamanda yılın oyunu ödülüne layık görülmüş bir mobil oyun. İnternetsiz de oynayabileceğiniz hikaye modunda çeşitli canavarların, ağaçların ve çiçeklerin olduğu kocaman bir ormanda karşınıza çıkan tuzak ve engellerle mücadele etmeniz gerekiyor. Oyun aynı zamanda çoklu oyuncu modu sunuyor ve bu modda amaç hayatta kalan son oyuncu olmak.

BADLAND Android indir:

BADLAND iOS indir:

Pixel Starships

Türü: Strateji

Boyutu: 211 MB

Puanı: 4,4

Çevrimiçi savaş oyunu olan Pixel Starships’te, geminizin yapım aşamalarıyla ilgilenebilir ve dünyanın dört bir yanından katılan oyuncularla savaşabilirsiniz. Dünyadaki ilk 8bit oyun olarak sunulan bu oyun oynaması ücretsiz olsa da isteğe bağlı oyun içi ücretlendirmeleri mevcut.

Pixel Starships Android indir:

Pixel Starships iOS indir:

Fortnite Mobile

Türü: Aksiyon

Boyutu: 237,4 MB

Puanı: 3,7

Bütün dünyayı kasıp kavuran Fortnite oyununu mobil platformlarda da oynamak mümkün. Fortnite sayesinde kuracağınız takımla birlikte Battle Royale modunda bir yandan kendi kalenizi kurarak bir yandan da rakip oyuncuları yenip hayatta kalan son takım olmaya çabalamalısınız.

Fortnite Android indir:

Fortnite iOS indir:

Ankora

Türü: Aksiyon

Boyutu: 193,3 MB

Puanı: 4,4

Tamamen kendine has bir havası olan Ankora’da karakteriniz bir uzay yolculuğu sırasında gemisinin arıza yapması sonucu Ankora adlı daha önce keşfedilmemiş bir evrene inmek zorunda kalıyor. Oyundaki amaç bir yandan karşılaştığınız canavarlarla savaşırken bir yandan da yardım çığlığınızın duyulması için etraftan toplayacağınız malzemelerle üretim yapmak.

Ankora Android indir:

Ankora iOS indir:

Dumb Ways to Draw

Türü: Klasik

Boyutu: 483 MB

Puanı: 4,1

Oynaması son derece zevkli olan Dumb Ways to Draw, karşınıza çıkan parkurlarda çizgiler çekerek fasulyelerin hayatını kurtarmanızı istiyor. Gerçek fizik kurallarını benimsemiş bu oyun sayesinde karşınıza çıkan zorlayıcı bilmeceleri çözmek için beyin fırtınasına ihtiyaç duyabilirsiniz.

Dumb Ways to Draw Android indir:

Dumb Ways to Draw iOS indir:

BONUS: Kafa Topu 2

Türü: Spor

Boyutu: 94 MB

Puanı: 4,1

Ramazan boyunca oyunculara iPhone XR ve PlayStation 4 gibi hediyeler dağıtan Kafa Topu 2'de şimdiki hediye bir HP Notebook. Üstelik tüm oyuncular kendileriyle denk güce sahip olan diğer oyuncularla yarışarak bu ödüllere ulaşıyor. Kafa Topu 2 ile bi HP Notebook kazanmak için ise kalan süre 2 gün. Ayrıca oyun, Ramazan ayı dışında da pek çok ödül ve hediyeyi dağıtmaya devam edecek.