Bazı Sahneleri İstanbul'da Geçen 10 Popüler Film

Dünya genelinde en çok bilinen, tanınan ve Türkiye denilince ilk akla gelen şehir hiç şüphesiz İstanbul'dur.

Tabii bu durum İstanbul'u sinema sektörü açısından da bir hayli cazip kılıyor. Hal böyle olunca, biz de, bir bölümü İstanbul'da geçen filmlerden 'popüler' olan 10 tanesini sizlerle paylaşalım istedik.

1. Tenten İstanbul'da (Tintin and the Golden Fleece, 1961)

Tenten karakterinin ilk defa sinemaya uyarlandığı ve sevenleri tarafından en iyi Tenten filmi olarak görülen filmin büyük bir bölümü İstanbul'da geçiyor.

2. Dünya Yetmez (The World is not Enough, 1999)

James Bond, çok tehlikeli bir teröristi durdurmak adına Azerbaycan'dan Kazakistan'a değin koşturup dururken, İstanbul'a uğrayıp Boğaz'ın derinliklerindeki bir nükleer denizaltıda maceralar yaşamayı da ihmal etmiyor.

3. Ölümsüz Kadın (L’immortelle, 1963)

Fazlasıyla ilginç bir anlatıma sahip olan ve gizemli bir aşk hikayesinin anlatıldığı film, büyüleyici İstanbul görüntüleriyle insanı adeta mest ediyor.

4. Zoraki Radikal (The Reluctant Fundamentalist, 2012)

11 Eylül saldırılarından sonra Pakistan göçmeni bir Amerikalı'nın değişen hayatını konu alan film, İstanbul'a da uğruyor.

5. Uluslararası (The International, 2009)

Uluslararası bir soruşturma için dünyanın dört bir tarafına gitmek zorunda kalan bir Interpol ajanının söz konusu duraklarından birisi de İstanbul.

6. Hitman (2007)

Aynı ismi taşıyan bir bilgisayar oyunundan uyarlanan film; Doğu Avrupa, Rusya derken, İstanbul'a da yolu düşen bir macera.

7. Bir Tutam Baharat (Politiki Kouzina, 2003)

Çocukluğu İstanbul'da geçen, sonrasında ise Yunanistan'a yerleşen Fannis, yıllar sonra dedesini görmek için İstanbul'a dönüyor.

8. Altın Yumruk İstanbul’da (The Accidental Spy, 2001)

Bir dizi tesadüf neticesinde kendisini bir gizli ajan olarak bulan Bei (Jackie Chan) büyük bir operasyonun peşinde İstanbul'a kadar sürüklenir.

9. Şark Ekspresinde Cinayet (Murder on the Orient Express, 1974)

Agatha Christie'nin aynı adlı romanından uyarlanan filmin ilk sahneleri İstanbul'da çekildi.

10. Topkapı (1964)

Topkapı Sarayı'nda bulunan çok değerli bir hançeri çalmak için ayrıntılı bir plan hazırlayan uluslararası bir soygun çetesinin, tamamına yakını İstanbul'da geçen eğlenceli serüvenleri.