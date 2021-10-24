Apple tarafından ön siparişi alınmaya başlayan yeni nesil MacBook Pro’ların 26 Ekim tarihinde kullanıcılara teslim edilmesi bekleniyordu. Ancak görünüşe göre bazı satıcılar yeni nesil dizüstü bilgisayarları Apple’dan daha önce dağıtmaya başladı. Bazı Youtube kanalları yeni nesil MacBook Pro’ların kutu açılış videolarını yayınladı.

Apple geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği ‘Unleashed’ etkinliği ile yenilenen tasarımıyla MacBook M1 Pro ve MacBook M1 Max dizüstü bilgisayarlarını tanıttı. Yeni nesil MacBook Pro’lar, özellikleri ve güncellenen tasarımıyla büyük ilgi gördü. Son teknolojiyle donatılan bilgisayaların satış fiyatı 23,499 ₺’den başlayarak, özelliklerine göre 39.999 ₺’ye kadar uzanıyor. Yeni cihazların özelliklerini geçtiğimiz günlerde paylaşmıştık. Apple, önümüzdeki Salı gününden itibaren ön sipariş veren müşterilerine, beklenen yeni Macbook Pro modellerini teslim etmeye başlayacak. Tüketiciler bilgisayarların çıkışını beklerken, bazı satıcıların Apple’dan daha önce dağıtıma başladığını gösteren videolar görülmeye başladı. AS Channel ve Anonymous Gamer adlı YouTube kanalları yeni nesil MacBook Pro modellerinin kutu açılış videolarını yayınladı. İşte o videolar Tanıtım videosu Anonymous Gamer adlı kullanıcı dün, 16 inç ekrana sahip 2021 versiyon MacBook Pro’nun bir tanıtım videosunu yayınladı. 8 dakikalık videoda yeni nesil Macbook Pro’yu geniş kapsamlı inceliyor. Orijinal dili Vietnamca olan video, otomatik çeviri seçeneği sayesinde oldukça anlaşılır bir kaynak oluşturuyor. İLGİLİ HABER Apple Mac Satışları, Bu Yılın Üçüncü Çeyreğinde %50 Arttı Yaklaşık 20 bin görüntüleme alan videodaki MacBook Pro; MagSafe 3 bağlantısı, SD kart yuvası ve HDMI girişiyle güncellenen versiyon olduğunu kanıtlıyor. Youtuber yeni nesil MacBook Pro ile eski verisyonların karşılaştırıldığında öne çıkan özelliklerini anlatıyor. Videoda yeni modelin daha oval kenarlara sahip olması, Touch Bar’ın yerine tekrar tuşların getirilmesi, klavyenin zemin renginin tamamen siyaha dönüşmesi, ekran tasarımının değişerek çerçevenin genişlemesi gibi özelikler öne çıkıyor. Kutu açılış videosu AS Channel adlı YouTube kanalı da dün Macbook Pro’nun kutu açılış videosunu paylaştı. 230 bin görüntüleme alan 1 dakikalık bu videoda, MacBook Pro kutusundan çıkarılıyor ve koruyucu jelatinleri kaldırılarak yapılandırılmaya başlanıyor..

Kaynak : Apple tarafından ön siparişi alınmaya başlayan yeni nesil MacBook Pro’ların 26 Ekim tarihinde kullanıcılara teslim edilmesi bekleniyordu. Ancak görünüşe göre bazı satıcılar yeni nesil dizüstü bilgisayarları Apple’dan daha önce dağıtmaya başladı. Bazı Yout

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