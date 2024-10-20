Bugün hayatımızın büyük bir kısmını kaplayan bazı uygulamalar var. Özellikle hayatımızı kolaylaştıran, neredeyse kolumuz, bacağımız olan bu uygulamaların ilk özelliklerini hatırlıyor musunuz?

Neredeyse çoğunun ilk özellikleri tamamen ortadan kalksa da bizler de birçoğunu unuttuk.

İşte o meşhur uygulamaların şu an kullanamadığımız, ama bir dönem hayatımızda olan özellikleri…

Spotify

Spotify ilk çıktığında tamamen ücretsiz müzik dinleme hizmeti sunuyordu. Reklamlarla desteklenen ücretsiz versiyon kullanıcılar için oldukça cazipti.

Şu an ücretsiz kullanıcılar, şarkı atlama sınırı, shuffle modunda dinleme zorunluluğu ve belirli reklamlara maruz kalma gibi kısıtlamalarla karşılaşıyor. Premium abonelik modeliyle bu kısıtlamalar kalkıyor.

Instagram

Instagram, ilk çıktığında sadece fotoğraf paylaşımına izin veriyordu. Basit filtreler ve kare format zorunluluğu ile minimalist bir fotoğraf paylaşım platformuydu.

Şu an fotoğrafların yanı sıra videolar, hikâyeler, reels ve IGTV gibi çeşitli içerik türleri eklendi. Ayrıca reklamlar ve sponsorlu içerikler platformun büyük bir parçası haline geldi.

YouTube

YouTube’un ilk dönemlerinde videolar tamamen reklamsızdı ve kullanıcılar hiçbir kesinti olmadan içerikleri izleyebiliyordu.

Günümüzde ise videolardan önce ve bazen video sırasında reklamlar gösteriliyor. Premium abonelik almadıkça reklamsız izlemek mümkün değil.

Facebook

Facebook ilk çıktığında haber akışı tamamen kronolojik sıraya göre gösteriliyordu, yani arkadaşlarınızın paylaşımlarını zamanında görebiliyordunuz.

Şu an Facebook ve Instagram gibi Meta uygulamalarında algoritmalar devreye girerek kullanıcıya "ilgi çekici" içeriği öne çıkarıyor. Bu durum kronolojik akışı büyük ölçüde ortadan kaldırdı.

Netflix

Netflix ilk kurulduğunda bir çevrimiçi DVD kiralama hizmetiydi. Aboneler DVD'leri posta yoluyla alıp izledikten sonra geri gönderiyordu.

Ancak şu an dünya genelinde en büyük video akış platformlarından biri hâline geldi ve DVD kiralama hizmeti yalnızca ABD içinde ve çok sınırlı sayıda kullanılıyor.

Twitter

Twitter ilk çıktığında geliştiricilere ve diğer üçüncü parti uygulamalara sınırsız ve ücretsiz API erişimi sağlıyordu, bu sayede birçok bağımsız uygulama Twitter entegrasyonu sunabiliyordu.

Günümüzde X adını alan Twitter, API erişimi ciddi sınırlamalarla karşı karşıya. Ücretsiz ve sınırsız erişim yerine, geliştiriciler API kullanımına göre ücret ödemek zorunda kalabiliyorlar.

Peki bunlar dışında sizin aklınıza hangileri geldi?

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