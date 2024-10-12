Sıkı bir internet kullanıcısıysanız birazdan ele alacağımız sosyal medya platformlarının özlenen o eski özelliklerini de anımsayacaksınızdır.

Birdenbire hayatımızdan çıkan, bir nesil tarafından benimsenen bu özellikler, neden artık kullanılmıyor?

Nedenine bakmadan önce bu özellikler nelermiş, gelin nostalji turu yaparak birlikte bakalım!

Instagram ile başlayalım. Zaman akışının algoritması, 2016’da değişti.

Instagram, 2016'da kronolojik akış sistemini kaldırarak algoritma bazlı bir akışa geçti. Eskiden gönderiler, kullanıcıların paylaştıkları zamana göre sıralanıyordu ve böylece kullanıcılar takip ettikleri kişilerin tüm gönderilerini görebiliyordu. Algoritma bazlı akışa geçildikten sonra kullanıcıların önüne “daha önemli” gönderiler çıkmamaya başladı.

Beğeni sayılarını görememek de bir diğer problem.

Özellikle Instagram’ı ilk hâlinden beri kullanan kullanıcılar, bazı temel özelliklerini çok özlüyor. Bunlardan birisi de beğeni sayılarının görünmesiydi. Instagram, 2019’da belirli ülkelerde beğeni sayılarını gizlemeye başladı ve daha sonra bu özellik dünya çapında opsiyonel bir hâle geldi.

Instagram’ın belki de en çok özlenen özelliği: Herkesin aktivitesini görebildiğimiz “takip edilenler” kısmı.

2019’da "Following" sekmesini kaldırdı. O güne dek bu sekme sayesinde takip ettiğimiz kişilerin Instagram'da neler beğendiğini veya hangi gönderilere yorum yaptığını görebiliyorduk. Kaldırılma nedeni olarak gizlilik kaygıları ve kullanıcı deneyimi gösterilse de bu özellik, stalkerlar tarafından hâlâ deli gibi özleniyor, farkındayız…

Geçtiğimiz aylarda gündeme gelen X (Twitter) beğenilerinin kaldırılması, herkesi derinden üzdü.

Takip ettiğimiz ya da etmediğimiz herkesin beğendiği gönderileri görebildiğimiz bu kısım, artık tamamen kişiye özel bir hâle getirildi. Belki de X’in en sevilen yanlarından biri olan bu özellik, pek çok kullanıcının da siteden uzaklaşmasına sebep oldu.

Eskiden 140 karakter tweet limiti vardı.

Twitter, 2017’de 140 karakter limitini 280'e çıkardı. Bu değişiklik bazıları için olumlu olsa da kısa ve öz tweetlerin cazibesini özleyen bir kullanıcı kitlesi var.

Twitter deyince bir de manuel RT’i unutmamak gerek. Eski kullanıcılar, otomatik retweet özelliği öncesinde "RT" yazarak alıntı yapmayı ve bu şekilde tweet'leri paylaşmayı daha kişisel buluyordu. Bugün ise bunun yerini “alıntı” kısmı aldı.

Twitter demek, favori demekti.

Bugün beğendiğimiz bir gönderiye kalp eklerken, 2015’e kadar Twitter’ın beğeni simgesi bir yıldızdı. Her yenilik gibi buna da alışmamız biraz zaman aldı, çünkü yıldız, Twitter ile özdeşleşen bir simgeydi.

Bunun yanında Twitter’ın ufak bir tricki daha vardı: Bir mesajı geri almak için masaüstünden Twitter DM kutusundan o mesajı silmek, karşıya gitmesini de engelliyordu.

Gelelim Facebook’un eski oyunlarına.

Kabul edelim ki herkes FarmVille, Mafia Wars gibi birçok oyunun bir dönem bağımlısıydı. Facebook’un erken dönemlerinde son derece popüler olan bu oyunlar, kullanıcıları platforma bağlayan önemli unsurlardandı.

Bir de herkesin birbirini “dürttüğü” meşhur bir dönem vardı, hatırladınız mı? Flörtleşmenin eski hâli de diyebiliriz.

Peki siz en çok hangisini özlediniz? Yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın!

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