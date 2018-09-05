Son günlerde vatandaşları mağdur eden sahte reklamlara dair, BDDK tarafından önemli bir açıklama yayınlandı.

Banka hesabı dolandırıcılığı ülkemiz için yeni değil; ancak BDDK, son olaylardan sonra genel bir açıklama gereği duydu. Ülke genelinde sosyal medya hesapları üzerinden insanların dolandırıldığına işaret eden BDDK, konuyla ilgili önemli açıklamalar yaptı:

"Son dönemde bazı sosyal medya platformlarında (twitter, instagram, facebook vb) özellikle banka müşterilerini hedef alan sahte banka site bağlantılarını içeren reklamların arttığı görülüyor. Söz konusu reklamlar, banka logosu ve görselleri kullanılarak hazırlanan gerçek banka reklamı izlenimi uyandıran bağlantılara erişim sağlıyor."

Banka müşterilerine SMS ve E-Mail yoluyla ulaşıldığını belirten BDDK, konuyla ilgili açıklamalarına şöyle devam etti:

"Banka müşterisi sosyal medya kullanıcılarına banka tarafından düzenlenmiş gibi görünen hediye çekilişi kampanyasına katılım, kredi kartı puan kampanyasına katılım veya kolay kredi kullanımı gibi cezbedici ama gerçek olmayan vaatler sunuluyor. İlgili reklamlar tıklandığında sahte sitelere yönlendirilen kullanıcılardan isim, cep telefonu, hesap numarası, kullanıcı parolası, kredi kartı numarası, banka kullanıcı kodu ve şifresi gibi kişisel bilgilerin girilmesi talep ediliyor. Sonrasında bu bilgiler kullanıcıların hesaplarından para çekmeye yönelik dolandırıcılık eylemlerinde kullanılıyor. Herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına, yukarıda belirtilen hususların duyurulmasında ve bu çerçevede banka müşterilerinin sosyal medya platformlarında yer alan söz konusu reklamlara tıklayarak ulaaştıkları sitelere kişisel bilgilerini girmemesinin hatırlatılmasında fayda mülahaza ediliyor."

Görünen o ki ülkemizdeki GSM ve SMS yollu dolandırıcılıklar yolunu kesmeden devam ediyor. Ancak buna karşın topluluk bilinci ve en azından gelen mesajlar sonrasında bağlı bulunan bankayı aramak, sorun yaşamamak adına etkili bir çözüm olabilir.