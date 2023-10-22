Kripto paraların fiyat hareketliliği göz önüne alındığında, bedava kripto para kazanabileceğiniz yöntemlerle beklentinizin üzerinde ödüller elde edebilirsiniz.

Bedava şeyler herkesi ve özellikle Türk insanını mutlu eder. Kripto para dünyasında da bedava kripto para, nakit para veya NFT kazanmak için birçok yöntem vardır.

Bu yeni ve gelişen teknolojide bulunan bedava kripto kazanma fırsatlarının bazıları için çok az kripto ve blok zincir bilgisi gereklidir. Bunun sayesinde, kısa bir araştırma ile herkes bedavadan kripto para kazanmaya başlayabilir.

1. Kripto para borsalarında hesap açın.

Birçok kripto para borsasında yeni hesap açarak, doğrulama işlemlerini tamamlayarak ve diğer benzer etkinliklere katılarak bedavadan kripto para kazanabilirsiniz. Coinbase, Gemini ve Crypto.com gibi borsalar bu tür promosyonlar sunan birkaç borsa örneğidir.

Diğer borsalar ise zaman zaman benzer fırsatlar sunmaktadır, bu nedenle güncel kampanyaları takip etmenizde fayda var.

2. Uzun vadeli olarak saklayacağınız kripto paraları staking yapın.

Elinizdeki kripto paralarınızı staking yaparak pasif gelir elde edebilirsiniz. Bu yöntem, aslında kripto para madenciliği yapmaktır.

Staking yöntemi çoğunlukla işlem yapmayacağınız yani uzun vadeli olarak saklayacağınız kripto paralar ile yapılır. Bunun nedeni, staking dönemlerinin olmasıdır.

Bu dönemlerde, sahip olduğunuz kriptoyu belirli bir süre boyunca kilitlersiniz ve bu süre boyunca kriptonuzu satamazsınız. Kripto staking yapmayı düşünüyorsanız günümüzde birçok kripto para borsası bu hizmeti sunmaktadır.

3. Ücretsiz NFT'ler dağıtan projeleri takip edin.

NFT'ler son zamanlarda büyük ilgi topluyor. Teknik olarak NFT'ler kripto para değil, dijital varlıklardır ancak NFT’leri satarak kripto paralara dönüştürebilirsiniz. Bedava NFT kazanmanın birkaç yolu vardır.

Yeni kripto para projeleri, ilk destekçilerine NFT'ler sunarak onları teşvik eden promosyonlar düzenler. Ayrıca bedava NFT dağıtımlarını X (Twitter) gibi platformlarda takip ederek bedava NFT kazanma şansını yakalayabilirsiniz.

4. Borsaların öğren ve kazan programlarına katılın.

Kripto paralar hakkında bilgi edinmek ve ödül kazanmak için bazı platformlar vardır. Bunlar çoğunlukla kripto para borsalarıdır. Coinbase Earn gibi programlar, kripto paralar hakkında yeni bilgiler öğrenmenize ve böylece bedava kripto para kazanmanıza yarar.

Öğren ve kazan sisteminde yapmanız gerekenler çok kolaydır. Bunlar arasında videolar izlemek, kısa testleri geçmek ve ödülünüzü almak yer alıyor.

Ancak öğren ve kazan programları ile bedava kripto para kazanmak istiyorsanız elinizi çabuk tutmanız gerekir. Bu programlar herkese açık olduğundan çok hızlı bir şekilde tükenmektedir.

Ve hatta bazı durumlarda borsalar yeni bir öğren ve kazan fırsatını sadece yeni hesap açanlara sunmaktadır. Ayrıca çoğu zaman, öğren ve kazan programlarının sunduğu bedava kripto miktarı sınırlıdır.

5. Popüler ve yeni "oyna ve kazan" uygulamalarını test edin.

Günümüzde, Android ya da iOS telefonunuza indirebileceğiniz birçok oyna ve kazan uygulaması vardır. Hem oyun oynayıp hem de bedava kripto para kazanabileceğiniz en popüler uygulamalardan iki tanesi Axie Infinity ve The Sandbox şeklindedir.

Aslında oyna ve kazan uygulamaları son günlerde çok gelişmiştir. Örneğin koşu yapan biriyseniz STEPN gibi bir Web 3 uygulamasını kullanarak hem koşabilir hem de bedavadan kripto para kazanabilirsiniz.

6. Kripto para tasarruf hesabı açın.

Kripto paralarınızı saklarken faiz kazanmanın kolay bir yolunu mu arıyorsunuz? Bir kripto tasarruf hesabı açarak kripto paralarınız güvendeyken aynı zamanda faiz kazanabilirsiniz. Crypto.com'un tasarruf hesabı gibi platformlar, farklı kripto paralara göre faiz oranları sunar.

Bitcoin ve Ethereum gibi büyük kripto paralar yıllık olarak belirli bir faiz oranına sahiptir, bu da kripto para alıp köşeye atmanızı daha cazip hâle getirebilir.

7. Kripto paralar ile kredi verin.

Kripto paralarınızı başka kullanıcılara ödünç vererek faiz kazanabilirsiniz. Bu, merkezi olmayan finans (DeFi) olarak bilinir. Tanımadığınız birine çok kıymetli kripto paralarınızı ödünç verme fikri kulağa ne kadar kötü gelse de bu sistemin arkasında devrim niteliğinde bir gelişme olan akıllı sözleşme teknolojisi yatmaktadır.

Akıllı sözleşmeler sayesinde, kripto paranızı ödünç vereceğiniz taraf, daha almadan önce aslında borcunu öder. Ancak bu bedava kripto elde etme yöntemini seçerken dikkatli olmalı, bazı teknik bilgilere hâkim olmalı ve güvenilir platformlarla çalışmanız gerekir.

8. Airdrop düzenleyen yeni projeleri araştırın.

Yeni kripto projeleri, airdrop adı verilen yöntemle yeni ağlarını ve kripto paralarını tanıtmayı tercih edebilirler. Airdrop'lar, projenin sosyal medya sayfalarını takip etmek, Discord kanallarını girmek veya projeyi diğer şekillerde desteklemek gibi bazı görevleri yerine getirmeniz durumunda bedava kripto para kazanmanıza olanak tanır.

Ancak, airdrop'ların bazıları sahte olabilir ve size hiçbir şey sunmayabilir. Dolayısıyla, airdrop'ları değerlendirirken dikkatli olmalısınız.

9. Kripto para kredi kartı alın ve kullanmaya başlayın.

Kredi kartı kullanıyorsanız, kripto para ödülü veren kredi kartlarına geçmek mantıklı olabilir. Bu kartlar, alışverişlerinizden kripto para ödülleri kazanmanıza olanak tanır, bu ödüller Bitcoin veya diğer popüler altcoin'ler ile olabilir. Aynı zamanda ek harcama bonusları da sunabilirler.

10. Kripto para ödülü veren anketlere katılın.

Bedava kripto para kazanmanın bir başka yolu da kripto ödülü dağıtan çevrim içi anketlere katılmaktır. Bu tür platformlar, günlük olarak düzenledikleri anketlerde oyunlar veya başka tür ödeme teklifleri sunar.

Çoğu zaman, ödülünüzü kripto para olarak alabilirsiniz; bazı durumlarda hesabınıza dolar veya hediye kartları da gönderilebilir. Bu platformların bazıları oldukça renkli görünebilir ancak yine de bedava kripto para kazanmanın bir yolu olarak popüler olsa da dikkatli olmanız tavsiye olunur.

11. Aylık olarak kripto para ödülü dağıtan Brave tarayıcısını kullanın.

İnternette gezinirken kripto para kazanmak isterseniz, Brave tarayıcısı tam size göre olabilir. Brave, diğer web tarayıcıları gibidir. Ancak Chrome, Mozilla ve diğerlerinin aksine yerel bir kripto para ödül sistemine sahiptir.

Brave Rewards adı verilen bu sistemde, tarayıcıda hesap açar ve daha sonra Brave Rewards programına katılabilirsiniz. Bu programda esasen internette gezinirken reklamları görmek istediğinizi söylersiniz ve böylece tarayıcı, sizin cüzdanınıza aylık olarak kripto para ödülü gönderir. Programın kullanımı çoğu ülkede mümkündür ve şirket, reklam gelirinin %70'ini kullanıcılarla paylaşmaktadır.