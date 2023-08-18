En büyük NFT pazarlarından OpenSea, NFT oluşturucuların sonraki satışlardan aldığı zorunlu pay uygulamasını kaldıracağını duyurdu. Bu karar, NFT piyasasının sonunun gelmesine yol açabilir.

Kripto varlık piyasalarının geçtiğimiz yıllardaki trendi, NFT'lerdi. Değiştirilemez tokenler olarak da bilinen blok zinciri tabanlı NFT'ler, en basit anlatımı ile herhangi bir dijital içeriğin lisanslanmasını ve sadece bir kişiye ait olmasını sağlıyordu. O dönemler büyük ses getiren ve insanların devasa paralar döktükleri teknolojinin dikkat çeken özelliklerinden bir tanesi de eser sahiplerinin haklarının korunmasıydı.

NFT dünyasında lisansı size ait olan bir eseri sattığınızda, bunun karşılığında para alırsınız. Eğer eserinizi satın alan birisi sonradan başka birisine devrederse, eser sahibi olarak siz de bu satıştan pay alıyordunuz. Ancak gelen son haberler, bu durumun değişeceğini gösteriyor. Dünyanın en büyük NFT pazaryerleri arasında bulunan OpenSea tarafından yapılan açıklamaya göre takvimler Mart 2024'ü gösterdiğinde, NFT oluşturanların gelirlerinde çok büyük düşüşler yaşanacak.

Bir çeşit bahşiş sistemine geçilecek!

Popüler NFT koleksiyonu The Bored Ape'den birkaç NFT örneği.

OpenSea tarafından yapılan açıklamaya göre Mart 2024 itibarıyla yeniden satışlarda NFT oluşturucusuna zorunlu pay verme dönemi sona erecek. NFT'yi satın alan bir kullanıcı, bu eseri satmak istediği zaman, sadece istemesi halinde esas sahibine para verecek. Satıcı, satış gelirinin belirli bir yüzdesini eser sahibine verebileceği gibi beş kuruş ödeme yapmamayı da tercih edebilecek. Yani aslında bir çeşit "bahşiş" sistemine geçiş yapılacak.

OpenSea'nin aldığı karar, NFT oluşturucuların pek de hoşuna gitmedi. "Posers" isimli bir NFT koleksiyonu oluşturan ve şimdilerde blockchain tabanlı bir oyun üzerinde çalışan ekibin lideri olan "Wildcake", The Verge'e yaptığı açıklamada OpenSea'nin kendi kârını artırmak için böyle bir şey yaptığını ancak bu kararla NFT sektörünün sonunu getireceğini söyledi. Wildcake'e göre NFT oluşturucular, yeni dönemde adeta "bedavaya" çalışacaklar çünkü NFT gelirleri sadece ilk satıştan sağlanacak. Bu görüşe karşı çıkan OpenSea ise NFT oluşturucuların gelirlerini sürekli kılmak için yeni yollar aradıklarını belirtti. Piyasa hacmi açısından çoktan çökmüş olan NFT sektörü, bu kararla iyice gerileyebilir.