Daha önce Avustralya mahkemesi yapay zekanın mucit olabileceğini kabul etmiş, ABD ise reddetmişti. Birleşik Krallık da yapay zekanın insan sıfatına uygun olmadığı için insana ait haklardan yararlanamayacağına karar verdi.

Kodlar aracılığıyla kaydedilen komutlarla görevleri yerine getiren yapay zeka sistemleri gün geçtikçe hayatımızın her noktasına dahil oluyor. Günümüzde özellikle otomotiv, video oyunları ve finans/ekonomi alanlarında oldukça sık kullanılıyor. Son günlerde ise yapay zeka ile geliştirilen robotların mucit olma hakkı tartışılıyor.

Dr. Stephen Thaler tarafından geliştirilen DABUS adlı yapay zeka, sistemi mükemmel donanımı sayesinde birçok fikir ve icatlar öne sürebiliyor. Dr. Thaler, DABUS adına defalarca patent alma başvurusunda bulunmuş ve reddedilmişti. İngiltere mahkemesi de yapay zekanın yazılım ile geliştirildiği için insan haklarından yoksun olduğuna, bu yüzden de patent sahibi olamayacağına karar verdi.

Dr. Thaler temyizde de reddedildi:

Avustralya Federal Mahkemesi’nin son verdiği karara göre DABUS, mucit olarak görülecek ancak patentin sahibi DABUS’un geliştiricisi Dr. Stephen Thaler olarak kabul edilecekti. Dr. Thaler, patentlerini kendi adıyla göndermeyi reddedince Birleşik Krallık Patent ve Fikri Mülkiyet Ofisi Thaler’ı kayıt sürecinden çıkardı. Thaler, Patent Ofislerini mahkemeye verdi, davayı kaybetti. Reddi kabul etmeyen Thaler, temyize başvurdu ve yine kaybetti. Temyiz’deki Yargıç Elisabeth Laing yapay zekanın sadece temel kişi haklarına sahip olabileceğini, patent alma yasal bir hak olduğu için yalnızca bir kişiye verilebileceğini ifade etti.

Son zamanlarda yapay zeka haklarıyla ilgili konuşmalar sık sık gündeme geliyor ve şüphesiz ki gelmeye devam edecek. Yapay zeka tartışmalarının ne noktalara gideceğini oturup göreceğiz.

ABD reddetmiş, Avustralya onaylamıştı:

Haftalardır devam eden yapay zekanın mucit olup olamayacağı tartışması, Avustralya'nın onayıyla bir gaza gelmişti. Fakat birkaç hafta sonra ABD, aynı başvuruyu mucitin yasadaki tanımı gerekçesiyle reddetmişti.