Benzin ve Motorine Bu Geceden İtibaren Zam Geliyor

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), bu gece yarısından itibaren benzin ve motorinin litre fiyatına zam geleceğini açıkladı. Pompa fiyatlarına yansıyacak olan fiyat artışlarıyla birlikte benzinin litre fiyatı 24 kuruş, motorinin litre fiyatıysa 23 kuruş artacak.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 22 Haziran’ı 23 Haziran’a bağlayan geceden itibaren geçerli olmak üzere benzin ve motorin fiyatlarında artış olacağını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre bu geceden itibaren benzinin litre fiyatına 24 kuruşluk, motorineyse 23 kuruşluk zam uygulanacak.

EPGİS, söz konuşu artışın bu gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıyacağını belirtti. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Akaryakıt ürünlerinde fiyat artışı, 23 Haziran 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere benzinde 24, motorinde 23 krş/lt pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde olmuştur.”

Yeni zamdan sonra benzin ve motorinin pompa fiyatı ne kadar olacak?

Pompa fiyatlarına yansıyacak olan bu zamlardan önce İstanbul’da benzinin litresi 6,15 liradan, motorinin litresiyse 5,66 liradan satılıyordu. Benzer şekilde Ankara’da benzinin litre fiyatı 6,21 lira, motorinin litre fiyatı 5,71 lirayken İzmir’de benzinin litresi 6,21 kuruştan, motorinin litresiyse 5,74 kuruştan satılıyor.

Bu gece yarısı uygulanacak zamdan sonra İstanbul’da benzinin litresi 6,15 liradan 6,39 liraya, Ankara’da 6,21 liradan 6,45 liraya ve İzmir’de 6,21 liradan 6,45 liraya yükselecek. Öte yandan İstanbul’da ortalama 5,66 liradan satılan motorinin litre fiyatı 5,89 liraya, Ankara’da 5,71 liradan 5,94 liraya, İzmir’deyse 5,74 liradan 5,97 liraya yükselecek.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye’nin de dâhil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ve dolar kurundaki değişiklikler temel alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplamalar sonucunda ortaya çıkan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.