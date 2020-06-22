Magnezyum Jantlı Tesla Model 3'ün Kalkış Performansı (Video)

Bir YouTuber, magnezyum alaşımlı jantların Tesla Model 3'ün performansına olan etkisini test etti. Standart jantlara göre daha hafif olan magnezyum jantlar, elektrikli otomobilin daha hızlı kalkış gerçekleştirmesini sağladı.

Otomotiv meraklıları, sahip oldukların otomobillerin performansını artırmak için çeşitli modifikasyonlar test ediyorlar. Bir YouTuber, Tesla Model 3'ün sadece tekerleklerinde değişiklik yaparak aracın performansının iyileştirilebileceğini göster önüne serdi.

Elektrikli araç uzmanı gazeteci Bjorn Nyland, YouTube kanalındaki bir videoda magnezyum tekerleklerin Tesla Model 3'ün kalkış süresini nasıl etkilediğini paylaştı. Nyland, Tesla Model 3'ün standart jantlarını magnezyum alaşımlı jantlarla değiştirerek otomobili test etti ve bu küçük değişiklik dahi sonuçlara bariz bir şekilde etki etti.

Magnezyum jantlar, tekerleklerin ağırlığını büyük ölçüde azalttı

Magnezyum, jant üretiminde kullanılabilecek en hafif malzemelerden biri olarak aracın ağırlığını azaltırken genel performansını ve verimliliğini doğrudan artırıyor. Bjorn, deneyi için 19 inçlik standart Tesla jantlarını ve yine aynı boyutlardaki magnezyum jantları kullandı. Standart bir Tesla tekerleği 11.43 kilogram ağırlığa sahipken, magnezyum alaşımlı jantlar ağırlığı 7.48 kilograma kadar indirdi.

YouTuber, teste başlamadan önce en hızlı kalkış süresine nasıl ulaşılacağı konusunda bazı ipuçları verdi. Uzmanlar tarafından önerilen en iyi uygulama doğrultusunda aracın aküsü, yaklaşık %95 şarj edildi ve test öncesinde ısıtıldı. Aslında bu, kalkış yarışları öncesinde yarışçıların araca gaz vererek motor devrini artırmasıyla aynı yöntem. Bjorn testi başlattığında pil hücrelerinin sıcaklığı yaklaşık 52 derece santigrat dolaylarındaydı.

Jant değişimi Tesla Model 3'ün kalkış süresini 0.11 saniye iyileştirdi

Magnezyum jantlı lastiklerle, Model 3 Performance'ın 0'dan 100 km/sa hıza ulaşması 3.44 saniye sürdü. Buna karşılık, standart Tesla jantlarında bu süre 3.55 saniye olarak ölçüldü. Nyland, ayrıca 20 inç jant ve Michelin lastikle son bir test daha yaptı ve otomobil 100 km/sa hıza bu kez 3.59 saniyede ulaşabildi.

YouTuber, hafif magnezyum jantlar ile direksiyonun daha hafif ve süspansiyonun daha duyarlı olduğunu söyledi. Genellikle, daha büyük jantlar daha iyi performans ve yol tutuşu için kullanılır. Ancak, gerekenden daha büyük bir jant boyutu kullanmak, performansı ve verimliliği düşürebilir.

Magnezyum jantlı Tesla Model 3 kalkış performansını gösteren video