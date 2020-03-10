Benzin ve Motorine Büyük Bir İndirim Gelmesi Bekleniyor

Suudi Arabistan'ın petrol üretimini artırma kararının ardından brent petrol fiyatı dibi gördü. Bu durum, beraberinde benzin ve motorine indirim yapılması beklentilerini getirdi. Beklentiler, bu gece itibarıyla benzin ve motorine indirim geleceği yönünde.

Dünya şu sıralar, hayli zorlu bir sürecin içerisinde. Bir yandan Suriye'de yaşanan iç savaş, diğer yandan ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşları, Akdeniz'de yaşanan gelişmeler derken şimdi yeni bir olay daha patlak verdi. Rusya ile anlaşamayan Suudi Arabistan, petrol üretimini artırma kararı alarak brent petrolün varil fiyatının tabana vurmasına neden oldu. Dünden bu yana küresel piyasalar, Suudi Arabistan'ın kararıyla çalkalanmaya devam ediyor.

Brent petrolün varil fiyatının 30 dolar seviyelerine düşmesi, dünya genelindeki tüm tüketicileri heyecanlandırdı. Çünkü böylesi bir durum, benzin ve mazotun ucuzlayacağı anlamına geliyordu. Hatta konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, bu olayın en çok tüketicilere yarayacağını ifade etti. Yaşanan bu olay, vatandaşlarımızın da gözünü kulağını gelecek yeni bir indirim haberine çevirdi.

Brent petrolün varil fiyatının düşecek olması, bazı akaryakıt şirket yetkililerinin de açıklamalarına konu oldu. Akaryakıt şirketi sahipleri ve yöneticileri, benzin ve motorinde indirim olacağını açıkladılar. Hal böyle olunca da vatandaşlar, dün itibarıyla bu indirimi beklemeye başladılar. Hatta bazı vatandaşlar, indirim yapılana kadar akaryakıt almayacaklarını beyan ettiler.

Söz konusu gelişme ile ilgili olarak yapılacak indirimin, bu gece itibarıyla uygulaması bekleniyor. Yetkililer, şu an için resmi bir açıklama yapmadılar ancak yapılacak indirimin benzinin litresinde 61 kuruş, motorinin litresinde ise 56 kuruş olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Elbette resmi bir açıklama yapılmadan bu oranların kesinliğini konuşmak çok da mümkün değil.