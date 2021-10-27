Zam üzerine zam yiyen benzine bu kez indirim geliyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre benzin, 28 Ekim 00:00'da 25 kuruş indirim alacak.

Türkiye'de son günlerde en çok konuştuğumuz meselelerden bir tanesi, hiç şüphesiz akaryakıt fiyatları. Dolar kurunun sert bir şekilde yükselmesi ve Eşel Mobil Sistemi'nin işlevsiz hale gelmesiyle bir anda yükselmeye başlayan fiyatlar, araç sahibi olan herkesi endişelendiriyor. Zira böyle giderse benzin, çift haneli rakamlardan satın alınmaya başlanacak.

Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız içeriklerimizde, akaryakıta zam üzerine zam geldiğinden bahsetmiştik. Benzin, pazartesi ve salı günü üst üste iki kez zamlanmış, İstanbul'un bazı bölgelerinde 8,65 TL'ye kadar yükselmişti. Bu pompa fiyatının 72 kuruşu ise son 48 saatte gelen zamların eseriydi. Şimdiyse, bu konuyla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Bu kez benzine zam değil, indirim gelecek.

Benzine 25 kuruşluk indirim yolda

BloombergHT’nin haberine göre benzine 25 kuruşluk indirim yapılacak. Bu indirim, 28 Ekim saat 00:00'da uygulamaya konacak. Haberin kaynağı ise sektöre yakın isimler...

Bu arada; 2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre akaryakıttaki ÖTV'nin devlet tarafından karşılanmasını sağlayan uygulama olan Eşel Mobil Sistemi, 2022 yılında da hayatımızda olacak. Ancak akaryakıttaki ÖTV sıfıra indiğinden, bu sistemin vatandaşa bir katkısı olmayacak.