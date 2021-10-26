2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nın Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla Eşel Mobil Sistemi'nin 2022'de de sürdürüleceği açıklanmış oldu. Pratikte uygulanabilirliği kalmamış olsa da devlet, akaryakıttaki ÖTV'yi kısarak benzin zamlarını vatandaşa yansıtmamayı amaçlayacak.

Bir süredir sizlerle paylaştığımız içeriklerimizde, akayakıta birbiri ardına gelen zamları aktarıyoruz. Hatta birkaç saat önce benzine gelecek yeni bir zamdan bahsetmiş, böylelikle son 48 saatte gelen zam miktarının 72 kuruş olduğunu söylemiştik. Hal böyle olunca vatandaşın kafası karışmış durumda. Zira devlet, bir süredir zammı vatandaşa yansıtmıyor, ÖTV'den karşılıyordu. Peki şimdi ne değişti? Sizlerin de tahmin edebileceği gibi devletin karşılayabileceği herhangi bir ÖTV marjı kalmadı. Bundan sonra gelen zamlar, doğrudan pompaya yansıyacak...

Aslına bakacak olursak bu durum kimseyi şaşırtmadı. Birkaç hafta önce sizlerle paylaştığımız bir içeriğimizde, Gelir İdaresi E. Strateji Geliştirme Daire Başkanı Nazmi Karyağdı'nın açıklamalarını aktarmıştık. Karyağdı o günlerde, ÖTV marjının 0'a yaklaştığını ve Eşel Mobil Sistemi'nden vazgeçilmesi durumunda pompa fiyatının doğrudan 3 TL artabileceğini söylemişti. İşte şimdi, Eşel Mobil Sistemi ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Hükümet, sistemin 2022 yılında da sürdürülmesine karar verdi.

Resmi Gazete'de yayımlandı

Resmi Gazete'de yayımlanan 2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı, Eşel Mobil Sistemi'nin devam edeceğini ortaya koydu. Yani hükümet, 2022 yılında da akaryakıt fiyatlarını ÖTV'den karşılayacak. Yani en azından teoride böyle olacak. Pratikte ise böyle bir şey ne yazık ki olmayacak. Zira pompa fiyatlarında da gördüğümüz üzere ÖTV marjı sıfıra düşmüş durumda. Yani zamları karşılayabilecek bir ÖTV zaten kalmadı...

Eşel Mobil Sistemi tam olarak neydi ve nasıl fayda sağladı?

Geçtiğimiz yıllarda hayatımıza giren Eşel Mobil Sistemi, devletin akaryakıttaki ÖTV'den vazgeçmesi anlamına geliyordu. Akaryakıt fiyatları bu sayede dizginlenmiş, kur ya da diğer nedenlerle gelen zamlar bu sistem sayesinde vatandaşa yansıtılmamıştı. Bu sayede de akaryakıt kaynaklı enflasyon oluşmamıştı. Ancak bu sistem, artık doğal bir şekilde sona ermiş durumda.

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