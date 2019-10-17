Beş Asteroid Büyük Bir Hızla Dünya'ya Yaklaşıyor

NASA uzmanları, gezegenimize doğru yüksek hızla seyir halinde olan beş adet asteroidin varlığını doğruladı. Bu asteroidlerin hızı ise saatte 80 bin kilometreyi aşıyor.

18 Ekim’de 5 adet göktaşı Dünya’nın yakınlarından geçecek. Daha önce gözlemlenen gök cisimlerinin varlığını NASA da teyit etti ve asteroitleri Dünya’ya Yakın Nesne (NEO) kategorisine aldı.

NEO terimi, gezegenimizin yakınından geçen asteroitlerin ve kuyruklu yıldızların sınıflandırılmasında kullanılıyor. Bu taşlı yapılar Güneş’in etrafında dönerken zaman zaman Dünya’ya yaklaşıyor.

NASA, NEO sınıfındaki bu beş yeni asteroid hakkında da açıklamalar yaptı. Gök cisimlerinin ilki olan Asteroid 2019 TE2, ilk olarak 24 Eylül’de gözlemlenmişti. Gök cisminin hızının ise 36 bin kilometreden fazla olduğunu söyledi. Göktaşının boyutları ise 22 metreye 49 metre olarak açıklandı.

İkinci göktaşı ise Asteroid 2019 TW6 oldu. Bir öncekinden biraz daha küçük olan 14 metreye 31 metrelik bu kaya parçası ise saatte 20.124 kilometre hıza sahip.

Üçüncü gök cismi ise ilk olarak 7 Ekim’de keşfedilen Asteroid 2019 TP5 oldu. 27 metreye 59 metre ölçülerindeki kaya parçası, saatte 66.850 kilometre hızla uzayda yolculuk yapıyor.

Cuma günü gelecek olacak göktaşları arasında yer alan Asteroid 2019 TA1, 23.040 kilometre hızla geliyor. 3 Ekim’de keşfedilen cihaz 17 metreye 59 metre ölçülerine sahip. Bu taş da gezegenimizin yanından geçip gidecek.

Asteroid 2019 TM7 ise gelecek olan gök taşlarının sonuncusu olarak görülüyor. 6 Ekim’de keşfedilen göktaşı, saatte 86.580 kilometre hıza sahip.