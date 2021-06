İstanbul Teknik Üniversitesi BEST öğrenci kulübünün düzenlediği sanal kariyer günü BEST Data Hall ve ödüllü bilim yarışması BEST Istanbul Datathon başlıyor. Etkinlik 4 Haziran'da, ödüllü yarışma ise 5-6 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.

İstanbul Teknik Üniversitesi’nin köklü öğrenci kulüplerinden BEST Istanbul (Board of European Students of Technology) tarafından düzenlenen sanal kariyer günü BEST Data Hall, 4 Haziran’da başlıyor. Öğrencilerle şirketlerin bir araya gelip network oluşturma imkânı kazandığı bu etkinlikte, şirketler yapılan workshoplar ile öğrencilerle interaktif etkileşime girebilecek. BEST Data Hall’un yanı sıra bir veri bilimi yarışması olan BEST Istanbul Datathon ise 5-6 Haziran tarihlerinde ziyaretçilerini ağırlayacak. Bu yarışmada öğrenciler, verilen problemlere çözümler üretmeye çalışacak ve sıralamaya giren takımlara ödül verilecek. BEST Data Hall nedir? BEST Data Hall, 4 Haziran’da gerçekleşecek olan, öğrencilerin şirketlerle bir araya gelerek network oluşturma imkânı kazandığı, şirketlerin öğrencilerle interaktif bir iletişimde bulunduğu sanal kariyer günüdür. (Data Hall'a katılmak için BEST Istanbul Datathon'da yarışmacı olma şartı yoktur.) BEST Istanbul Datathon nedir? BEST Istanbul Datathon, Türkiye’nin dört bir yanındaki lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin makine öğrenimi, yapay zekâ ve veri biliminin farklı alanlarını kullanarak gerçek dünya iş vakası üzerinde çalışma olanağı buldukları 24 saat çevrimiçi bir yarışmadır. Yarışma, 2-5 kişilik toplam 24 takımın katılımıyla 5-6 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sıralamaya giren takımlara ise ödüller verilecek: olan takıma 5000 TL olan takıma 3000 TL olan takıma 1000 TL Ayrıca ödül ve yarışmaya katılan herkese toptalent.co/businessschool’da geçerli “Leadership Sertifika Programı” hediye edilecek. Düzenlenecek olan etkinlik ve yarışma hakkında detaylı bilgi edinmek için buradaki bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz.

