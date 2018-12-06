Bethesda Oyunculara, Yanlışlıkla Admin Yetkisi Verdi

Fallout 76 ile beklentileri karşılayamayan Bethesda, destek ekibinin yetkilerini kullanıcılara vererek bir skandala daha imza attı.

Fallout 76, şimdiden son yılların en büyük hayal kırıklığı olmuş durumda. Her ne kadar Bethesda güncellemelerle oyunu toparlayacağını söylese de oyuncuların pek de bir umudu yok gibi görünüyor. Fallout 76 cephesinde işler zaten kötüyken, son gelen haberler de tuz biber olmuş durumda.

Her şey oyunun özel sürümünde vadedilen kanvas çanta yerine, bu sürümü satın alan oyunculara plastik ve kelimenin tam anlamıyla 'dandik' bir çanta gönderilmesiyle başladı.

Hayaller

Gerçekler

"Yo Bethesda! Bu West Tek kanvas çanta filan değil. Bu gettolardaki naylon dandik çantalardan... Bu da nesi!"

Dertler bununla da son bulmadı. Bethesda, çantadan şikayetçi olan kullanıcıların bir kısmına, yanlışlıkla destek ekibinin admin yetkilerini verdi. Açılan ticketları açıp kapatabilen, kullanıcıların kişisel bilgilerini dahi görebilen kullanıcılar durumu Bethesda'ya bildirdi. Kısa bir süreliğine de olsa kullanıcılarının kişisel bilgilerini sızdırmış olan Bethesda, bir kez daha tepkileri üzerine çekti.