Bethesda, Fallout 76 İçin Gerçek Çantalar Gönderecek

Fallout 76’nın 200 dolarlık versiyonunda vadedilen kanvas çantalar yerine naylon çanta gönderen Bethesda Softworks, gerçek çantaları yakında göndereceklerini açıkladı.

Fallout 76: Power Armor Edition’da yer alan ek ürünlerden bir tanesi, oyuncuların büyük ilgisini çeken kanvas çanta olmuştu. Oyunu satın alıp çantanın gelmesini bekleyen kullanıcılar, karşılaştıkları şey karşısında ise hayal kırıklığına uğradılar. Kanvas çanta yerine çöp torbasından halice bir naylon torba ile karşılaşan kullanıcılar, Bethesda’dan hesap sormaya başladı.

Bunun üzerine şirket bir açıklama yaparak yeni çantaları üretime gönderdiklerini, 31 Ocak tarihine kadar site üzerinden açacakları ticket ile şikayetlerini ileten herkese yeni çantaların ulaştırılacağını söyledi.

Bethesda’nın daha önce yaptığı açıklamalarda, ticaret savaşları yüzünden kanvasta ve pamukta yaşanan fiyat artışı ve ürün bulmanın zorlaşması sebebiyle bu yönteme başvurdukları açıklanmıştı. İnsanları kızdıran esas şey ise çantaların değiştirilmesi değil, kullanıcıların bu değişiklikten haberdar edilmemesiydi. Bu çantalar, daha geçen haftaya kadar şirketin sitesinde “kanvas çanta” olarak geçiyordu. Durumu hiç idare edemeyen Bethesda, kullanıcıların gönlünü almak için 5 dolarlık oyun içi parası hediye etmeyi teklif etti. O oyun içi parasıyla kanvas çantanın oyundaki dijital versiyonunu bile alamayan oyuncular, “Bethesda sen bizimle kafa mı buluyorsun?” demeye başladı.

200 dolarlık Fallout 76 setinden aldıysanız ve size de ucuz bir naylon çanta verdiler ise şirketin sayfasından bir şikayet formu doldurmanız gerekiyor.

İşlemi tamamlamak için Bethesda hesabınız ve satın alma işleminizi gösteren bir belgeniz olması gerekiyor. Bunun için, fişinizi taramanız ya da fotoğrafını çekmeniz ve firmaya göndermeniz gerekiyor. Ayrıca adınızı, Bethesda kullanıcı adınızı ve e-mail adresinizi de yazmanız gerekli.