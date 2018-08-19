Optik illüzyonlar, beynimizin olağan dışı görüntüleri yorumlamak konusunda ne kadar güçsüz kaldığını bizlere gösterir. Eğer optik illüzyonları seviyorsanız bu içerik tam size göre.

Beynimiz, günlük hayatta gördüğümüz, duyduğumuz, kokladığımız, hissettiğimiz her şeyi bir deneyim olarak algılar ve gelecekte göreceğimiz, duyacağımız koklayacağımız, hissedeceğimiz her şeyi geçmişteki deneyimlerimizi de hesaba katarak yorumlar. Peki bunun sonucunda ne olur? Günlük hayatta sürekli olarak gördüğümüz görüntülerden farklı bir görüntü gördüğümüzde beynimiz, bu farklı görüntüyü daha önceki olağan görüntülerden elde edilen deneyim ile yorumlar ve neticede optik illüzyonlar gerçekleşir.

Sosyal medya için adeta bir optik illüzyon pazarı diyebiliriz. Sosyal medyanın her bir köşesinde karşılaşabileceğiniz farklı optik illüzyonlar ile beyninizin olağan dışı görüntülere karşı ne kadar savunmasız olduğunu görebilirsiniz. Geçtiğimiz yıllarda bir elbiseyle ilgili yaşanan siyah-mavi mi yoksa altın rengi-beyaz mı sorunsalı buna örnek olarak gösterebilir. Eğer optik illüzyonları seviyorsanız aşağıdaki galeri sizi fazlasıyla tatmin edecektir. Eğer illüzyonların büyüsünün kaçmamasını istiyorsanız altlarında yazan açıklamayı okumamanızı tavsiye ederiz.

Aynadaki Şekiller

Yukarıdaki resimde ne görüyorsunuz? Bir grup şekil ve aynadaki yansımalarını değil mi? Bir dakika! Aynadaki şekillerle dışarıdaki şekiller birbirinden tamamen farklı. Ama bu nasıl olabilir? Açıkçası bunu kelimelerle anlatmak pek mümkün değil. Nasıl olduğunu merak ediyorsanız buraya tıklayarak söz konusu illüzyonun YouTube videosunu izleyebilirsiniz.

Paralel Kenar Köşegenleri



Yukarıdaki resimde bir büyük paralelkenar, bir de küçük paralelkenar görüyorsunuz. Ayrıca bu paralel kenarların ortasından bir de köşegen çekilmiş durumda. Soldaki paralelkenarın köşegeninin uzunluğu sağdaki paralelkenarın köşegeninin uzunluğundan ne kadar da fazla değil mi? Değil. Aslına bakacak olursak her iki köşegen de aynı uzunluğa sahip.

Alanların İçi Dolu mu Boş mu?

Yukarıdaki resimde a ve b olmak üzere özel bir şekli olmayan iki farklı alan görüyorsunuz. Ayrıca alanların içinin dolu olduğu belirtilmek için turuncu benzeri bir renk ile doldurulmuş durumda. Ya da en azından öyle görünüyor. Aslına bakarsanız mor ve sarı çizgilerle belirlenen alanların içi de dışı da beyaz.

Çukur mu Tepecik mi?



Yukarıdaki resimlerde ne görüyorsunuz? Çoğu kişi soldaki resimlerde çukurlar, sağdaki resimde ise tepecikler olduğunu söyleyecektir. Peki size her iki resmin de aynı olduğunu söylesem? Sağda görmüş olduğunuz tepecikler, solda görmüş olduğunuz çukur resminin 180 derece döndürülmesi ile elde edildi. Beyniniz, soldaki resimde ışığın sağ üst taraftan gelerek çukurun sağ üst tarafına gölge düşürdüğünü düşündüğünden, sağdaki resimde gölge sol alt kısımda kaldığı için bu gölgelerin tepeciklere ait olduğunu düşündü.

Kaç Farklı Renkte Yuvarlak Var?



Yukarıdaki resimde kaç farklı renkte yuvarlak görüyorsunuz? 3? 4? Aslına bakarsanız yukarıdaki resimde yer alan tüm yuvarlaklar aynı renge sahip. Onları farklı renkte gibi görmenize neden olan şey ise üzerinden geçen çizgilerin farklı renklerde olması.

Çöken Zemin



Yukarıdaki fotoğrafta zeminin sağa doğru biraz çökmüş olduğunu görüyorsunuz değil mi? Aslına bakarsanız bu da yalnızca bir optik illüzyon. Zemin düz, ancak zeminin deseni, onu çökmüş gibi gösterecek şekilde özel olarak tasarlanmış.

A Karesi mi Daha Koyu Renk B Karesi mi?



Doğrusunu söylemek gerekirse her iki kare de aynı renge sahip. İspatını aşağıda görebilirsiniz.







Paralel Olmayan Çizgiler

Yukarıdaki görüntü, beynimizin karmaşık görüntüleri yorumlamakta ne kadar zayıf kaldığını gösteriyor. Kalın mavi çizgilerin birbirine paralel olmadığını düşünüyorsunuz değil mi? Üzgünüm; tüm çizgiler birbirine paralel.

Kız Suyun İçinde mi Yoksa Dışında mı?



Küçük kızın suyun dışında olduğunu söyleyenler kazandı. Sudan dışarıya doğru sıçrayan damlacıklar hava kabarcıkları gibi görünerek bir miktar kafa karıştırmış olsa da küçük kızın kuru haldeki saçları, suyun dışında olduğunu gösteriyor.

Eğik Kırmızı Çizgiler



Bu illüzyon, kabul etmekte en çok zorlanacağınız yanılsamalardan biri olabilir. Kırmızı çizgilerin yanlara doğru eğimli olduğunu düşünüyorsunuz değil mi? Ne yazık ki beyniniz size oyun oynuyor. Çizgilerin ikisi de birbirlerine paralel şekilde dümdüz duruyorlar.