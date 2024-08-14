Rockstar, GTA 6'nın harita genişlemesini oyunun çıkışından sonra da devam ettirecek.

Oyunseverlerin son yıllarda en çok merak ettiği yapımlar arasında GTA 6 başı çekiyor. Uzun yıllar süren bekleyiş gelecek yılın sonbaharında sona erecek. Oyunun çıkış tarihi yaklaşırken oyunla ilgili yeni bilgiler de gün ışığına çıkmaya devam ediyor. Şimdi de oyunun haritası ile ilgili önemli bir detay ortaya çıktı.

İddialara göre GTA 6'nın haritası, oyun piyasaya çıktıktan sonra da genişlemeye devam edecek. Oyuna yeni bölgeler ve yeni mekanlar zaman içerisinde eklenecek. Böylelikle Rockstar, bir taşla iki kuş vurmuş olacak. Oyun devi, hem geliştiricilerin üzerindeki yükü azaltacak hem de oyunculara sürekli olarak taze içerikler sunabilecek.

GTA 6 düzenli olarak genişleyecek

Rockstar'ın GTA 6'yı içerik anlamında zenginleştirmek için çeşitli çalışmaları olduğunu biliyoruz. Daha önce hem mod geliştiricileri bünyesine katan hem de oyuncuların kendi ürettiği içerikleri oyuna ekleyebileceklerini belirten Rockstar, içerik genişlemesinin önemli bir kısmını da kendisi üstlenecek. Bloomberg'e göre Rockstar oyuna düzenli olarak yeni bölgeler ve mekanlar ekleyecek.

GTA 5'te de Rockstar benzer bir yol izlemiş ve bazı mekanlar ve bölgeler, hem ana oyunda hem GTA Online'da daha sonradan oyuncuların erişimine açılmıştı. Benzer bir durum GTA 6'da ve olası DLC'lerinde de karşımıza çıkabilir.

Elbette ki şimdilik bu genişlemelerin ne şekilde olacağına dair detaylar bilinmiyor ancak oyunun çıkış tarihi yaklaştıkça yeni bilgiler de ortaya çıkacaktır. Rockstar'ın bu yaklaşımı hakkında siz ne düşünüyorsunuz?