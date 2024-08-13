IMDB, büyük bir ilgiyle beklenen GTA 6'nın resmi çıkış tarihini açıklamış olabilir.

Son yılların en çok beklenen oyunu hiç şüphe yok ki GTA 6, bunu oyunla ilgili her gelişmenin yarattığı etkiden anlamak da mümkün. Oyunun tanıtım fragmanı bir yandan rekorlar kırarken bir yandan da oyunun 2025'te geleceğini bizlere göstermişti.

Sonrasında oyun endüstrisinde işten çıkarmalar ve yaşanan grevler, oyunun gecikebileceği yönünde endişelere neden olmuştu. Oyuncuların yüreğine su serpen bilgi, IMDB'de yer aldı. IMDB'ye göre oyun, 27 Ekim 2025'te çıkış yapacak.

GTA 6 için geri sayım devam ediyor

Daha önceki açıklamalarda da Rockstar, GTA 6'nın zamanında yetişmesi için çalışanlarını ofise çağırmış ve oyunda bir gecikme olmayacağını duyurmuştu. İlk açıklanan tarih penceresi de 2025 yılının sonbaharı idi. Rockstar ve Take-Two'nun açıkladığı takvim ile IMDB'de yer alan bilgiler bu anlamda uyumlu.

GTA 6, serinin popüler oyunlarından GTA: Vice City'nin de geçtiği Vice City'de geçecek ancak bu defa çok daha geniş bir harita karşımıza çıkacak. Bu gelişmeyi mümkün kılan ise yapımcıların Vice City'nin çevresindeki bazı kasaba ve şehirleri de oyuna dahil etmeye karar vermesi oldu. Oyunun hikâyesinin Küba'yı da kapsaması bekleniyor.

GTA 6'da iki ana karakterimiz olacak. Jason ve Lucia adındaki bu iki karakter için Rockstar'ın 1930'ların efsanevi gangsterleri olan Bonnie ve Clyde'dan ilham aldığı daha önce ortaya çıkmıştı.

Oyunun çıkış tarihi ile ilgili henüz yapımcı firmadan gelen bir açıklama bulunmuyor.