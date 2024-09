Video oyunları, gençler başta olmak üzere birçok kişinin sosyal yaşamının ve eğlence alışkanlıklarının önemli bir parçası hâline geldi. Bu da akıllara video oyunlarının akademik başarıyı olumsuz etkileyip etkilemeyeceği sorularını getiriyor. Bilimin verdiği yanıtı inceleyelim.

Literatürde yer alan “Video-Games Do Not Negatively Impact Adolescent Academic Performance in Science, Mathematics or Reading” (Video Oyunları Ergenlerin Fen, Matematik veya Okuma Alanındaki Akademik Performansını Olumsuz Etkilemiyor) isimli bir çalışma ilgi çekici sonuçlara ulaştı.

Araştırma temel olarak, video oyunlarının gençlerin akademik başarısı üzerinde gerçekten olumsuz bir etkisi olup olmadığını tespit etmeyi amaçlıyor.

İlk olarak araştırmanın metodolojisine göz atalım.

Araştırma kapsamında, OECD tarafından yapılan 22 ülkede yapılan Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı’nın (PISA) 192.000'den fazla öğrenciden oluşan verileri kullanılarak, video oyunu oynama sıklığı ile akademik performans arasındaki ilişki inceleniyor.

Örneklemi oluşturan öğrencilerin yaş ortalamalarınınsa 15 olduğu belirtiliyor.

Bu doğrultuda, akademik becerileri ölçmek için bilim, matematik ve okuma becerilerinin standart test sonuçları ve video oyunlarının etkisini ölçmek için hem bireysel oyun (single-player) hem de çoklu oyuncu oyunları (multiplayer) inceleniyor.

Peki bulgular neyi gösteriyor? Oyun oynamanın akademik başarı üzerindeki etkisinin yok denecek kadar az olduğu görülüyor!

Öğrencilerin bilim, matematik ve okuma performansı testlerindeki başarıları ile video oyunu oynamak arasındaki ilişkinin oldukça zayıf olduğu tespit ediliyor.

Hem bireysel hem de çoklu oyuncu oyunları için yapılan analizlerde, öğrencilerin performansında dikkate değer bir düşüş gözlemlenmediği belirtiliyor.

Yani oyun türleri açısından bakıldığındaysa, çoklu oyuncu oyunları oynayan öğrenciler arasında okuma performansında küçük bir düşüş görüldüğü ancak bu düşüşün akademik başarı üzerinde ciddi bir etki yaratacak boyutta olmadığı ifade ediliyor.

Özetle, bu bulgular genel olarak video oyunlarının gençlerin akademik performansı üzerinde ciddi bir olumsuz etkisi olmadığını bilimsel bir temele dayandırıyor.

Yine de akademik başarınızı etkilemeyecek bir dengede oyun oynamanızı tavsiye ederek, her bilimsel araştırmada olduğu gibi bu araştırmanın da bazı kısıtları olabileceğini hatırlatalım ve araştırmaları kendi örneklemi kapsamında genelleştirmenin doğru olduğunu da vurgulayarak içeriğimizi noktalayalım.

