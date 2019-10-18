Bir programlama dili olan Python’a giriş, genelde print("Merhaba Dünya!") ile yapılıyor. Herhangi bir programcının öğrendiği ilk kod olan 'Merhaba Dünya!', ya da orijinal hâliyle 'Hello, World!', ilk olarak kim tarafından kullanıldığı bilinmese de programlama dilinin kökenine dair pek çok şey söylüyor.

Giriş kısmında da söylediğimiz gibi yazılım kültürünün temel direklerinden biri olan bu ikonik kodu ilk olarak kimin kullandığı bilinmiyor ancak bu ifadenin Kanadalı bilgisayar bilimcisi Brian Kernighan’ın 1972 yılında B dili için bir el kitabı yazarken kullandığını biliyoruz.

Peki, 'Merhaba Dünya' kodunu bu kadar popüler yapan şey neydi? 'Merhaba Dünya', kodlama dilinde çalışmanın nasıl olacağını ve sözdiziminden hoşlanıp hoşlanmayacağınızı anlamanız için hızlı bir yol sunuyor ancak bu kodun bu kadar popüler olmasının asıl nedeni, içinde barındırdığı mecazi anlam. Ne de olsa kod yazmak ve çalıştırmak, sihir gibi bir şey. Kodlama ile bir yaşam formu gibi yürüyen ve yaşayan bir şey yaratabiliyorsunuz.

Bilgisayarın yazdığınız kodu çalıştırması, mutlu olmanızı sağlıyor:

Çoğu insan, ilk 'Merhaba Dünya' kodunu yazdıktan sonra şaşırtıcı derecede güçlü bir kontrol ve ustalık hissine kapılıyor zira karşınızda duran makine, tam olarak ne istediyseniz onu yapıyor. Zaten bu işin çekiciliği de burada olsa gerek. Başarılı geliştirici Sarah Drasner, “Kontrol etmek için küçük bir evren yaratıyorsunuz. Bu, bir çeşit dopamin görevi görüyor. Bir şeyler yarattıkça bundan zevk alıyorsunuz” diyor.

Son olarak 'Merhaba Dünya!' kodunu yazmak için illa yazılımcı olmanız gerekmediğini söyleyelim. Hemen şimdi Python programlama dilinde kod çalıştırabileceğiniz bu internet sitesine gidip karşınıza çıkan bölüme print("Hello, World!") yazabilirsiniz. Ardından sayfanın üstündeki büyük yeşil 'RUN' düğmesine basıp yazılımdaki en eski geleneklerden bir tanesinin parçası olmayı başarabilirsiniz.