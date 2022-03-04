Baktıkça Bilime Olan Hayranlığınızı Artıracak 20 GIF

Bilimin insanlığa farklı alanlarda açtığı sayısız kapı bulunuyor. Öyle ki sunulan bu imkânlar sayesinde bugün, geçmişte ‘umutsuz vaka’ olarak nitelendirilen birçok hastalık tedavi edilebiliyor ve gezegenimizdeki yaşam hakkında yeni bilgiler elde edilebiliyor. Bilimin sunduğu bu gibi sayısız imkân, insanlığın zaman içindeki gelişimine çok büyük katkı sağlıyor.
Fakat fizik, biyoloji, astronomi ve bunlar gibi farklı dalların içerdiği bilgi birikimi insanlara karmaşık gelince çoğu kişi bilimi sadece sıkıcı bir alan olarak görüyor. Biz de bu içeriğimizde böyle bir görüşünüz varsa onu kırmanıza yardımcı olabilecek GIF’leri derledik.
Lacrymaria olor isimli tek hücreli canlı, kendisinden daha küçük bir tek hücreli canlıya saldırıyor
Bir mantarın büyüyüp gelişme süreci
İki gezegenin birbiriyle çarpışma simülasyonu
Dünyanın çevresinde yıllar içinde birikmiş olan enkazlar
İyot saati reaksiyonu olarak bilinen bu durum adeta kara büyü gibi duruyor
Rengine göre farklı balonların ısıya karşı koyması
Pudra şekeri kendi başına alev almaz, fakat ateşe püskürtülürse aşağıda gördüğünüz olay gerçekleşir
Farklı renklerde kimyasal alevleri: (Soldan sağa) Potasyum klörür, kurşun(II) nitrat, baryum klorür, bakır(II) sülfat, borik asit, sodyum klorür (tuz), stronsiyum klorür, lityum klorür
Ağaçlandırmanın önemini gözler önüne seren bir model
İçbükey bir aynanın önünde sallanan topun oluşturduğu görüntü
1 milimetreden 500 nanometreye yapılan yakınlaştırma
Kesilen bir mantarın hızla oksitlenmesi
Galyum kaşığın sıcak suda erimesi
İzleyenin gözlerini ayıramadığı sarkaç dalgaları
Uygun şartlar altında bir kaldıraçla neler yapabilir?
Evde denemeyin dememize gerek yok diye düşünüyoruz (Yine de tarifini verelim: Potasyum İyodür + hidrojen peroksit + sabun + benzin)
7 kere katlanmış olan kağıdın üzerine baskı uygulandığında ne olur?
Örümcek yengecinin kabuğundan çıkma anı
Yapılan 'en küçük' filme bakıyorsunuz. Tekli atomların ve taramalı tünelleme mikroskobunun kullanılmasıyla ortaya çıkarıldı
Sıvıyla temas ettiğinde renk değiştiren kelebeğin kanadı, sıvı gittiğinde eski rengine geri dönüyor
Bonus #1: Uçaktan görünen tutulma anı
Bonus #2: Test edilen bir besleme roketi
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