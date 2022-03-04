Baktıkça Bilime Olan Hayranlığınızı Artıracak 20 GIF

Elimizdeki bilgileri üzerine dayandırdığımız bilim sayesinde bugün uzay, bitki/hayvan alemi, anatomi ve kimya gibi sayısız alanda bilgi sahibiyiz. Fakat birçok kişi içerdiği karışıklık sebebiyle bilime mesafeli duruyor. Biz de bu içeriğimizde bu konudaki merakınızı alevlendirebilecek GIF'leri derledik.

Bilimin insanlığa farklı alanlarda açtığı sayısız kapı bulunuyor. Öyle ki sunulan bu imkânlar sayesinde bugün, geçmişte ‘umutsuz vaka’ olarak nitelendirilen birçok hastalık tedavi edilebiliyor ve gezegenimizdeki yaşam hakkında yeni bilgiler elde edilebiliyor. Bilimin sunduğu bu gibi sayısız imkân, insanlığın zaman içindeki gelişimine çok büyük katkı sağlıyor.

Fakat fizik, biyoloji, astronomi ve bunlar gibi farklı dalların içerdiği bilgi birikimi insanlara karmaşık gelince çoğu kişi bilimi sadece sıkıcı bir alan olarak görüyor. Biz de bu içeriğimizde böyle bir görüşünüz varsa onu kırmanıza yardımcı olabilecek GIF’leri derledik.

Lacrymaria olor isimli tek hücreli canlı, kendisinden daha küçük bir tek hücreli canlıya saldırıyor

Bir mantarın büyüyüp gelişme süreci

İki gezegenin birbiriyle çarpışma simülasyonu

Dünyanın çevresinde yıllar içinde birikmiş olan enkazlar

İyot saati reaksiyonu olarak bilinen bu durum adeta kara büyü gibi duruyor

Rengine göre farklı balonların ısıya karşı koyması

Pudra şekeri kendi başına alev almaz, fakat ateşe püskürtülürse aşağıda gördüğünüz olay gerçekleşir

Farklı renklerde kimyasal alevleri: (Soldan sağa) Potasyum klörür, kurşun(II) nitrat, baryum klorür, bakır(II) sülfat, borik asit, sodyum klorür (tuz), stronsiyum klorür, lityum klorür

Ağaçlandırmanın önemini gözler önüne seren bir model

İçbükey bir aynanın önünde sallanan topun oluşturduğu görüntü

1 milimetreden 500 nanometreye yapılan yakınlaştırma

Kesilen bir mantarın hızla oksitlenmesi

Galyum kaşığın sıcak suda erimesi

İzleyenin gözlerini ayıramadığı sarkaç dalgaları

Uygun şartlar altında bir kaldıraçla neler yapabilir?

Evde denemeyin dememize gerek yok diye düşünüyoruz (Yine de tarifini verelim: Potasyum İyodür + hidrojen peroksit + sabun + benzin)

7 kere katlanmış olan kağıdın üzerine baskı uygulandığında ne olur?

Örümcek yengecinin kabuğundan çıkma anı

Yapılan 'en küçük' filme bakıyorsunuz. Tekli atomların ve taramalı tünelleme mikroskobunun kullanılmasıyla ortaya çıkarıldı

Sıvıyla temas ettiğinde renk değiştiren kelebeğin kanadı, sıvı gittiğinde eski rengine geri dönüyor

Bonus #1: Uçaktan görünen tutulma anı

Bonus #2: Test edilen bir besleme roketi

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