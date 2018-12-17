Bilim İnsanları Azerbaycan'da Tam 4.000 Oyun Keşfedildi

Azerbaycan'da araştırmalarını sürdüren arkeologlar, ünlü kutu oyununun oldukça eski bir versiyonunu keşfetti.

Azerbaycan'da araştırmalarını sürdüren arkeologlar, tarihin bilinen en eski kutu oyunlarından biri olan Tazılar ve Çakallar'ın (Hounds and Jackals) örneklerinden birine rastladı. ABC'den gelen habere göre arkeolog Walter Crist önderliğinde yürütülen çalışmada, 58 Delik olarak da bilinen kutu oyunun izleri bulundu.

Daha önce Mısır kökenli kutu oyunlarıyla ilgili kitaplar da yazan Crist, Amerikan Doğa Tarihi Müzesi bünyesinde çalışmalarını sürdürüyordu. Mısır ve Mezopotamya kökenli olduğu bilinen bu oyun, bugün oldukça güzel paketlenmiş kutularda gelse de antik çağlarda toprağın üzerinde ve taşlarla oynanıyordu.

Bu keşif, Azerbaycan için bir ilk olma özelliğini de taşıyor. Daha önce bölgede, yine antik çağlara kadar uzandığı tahmin edilen tavla oyununa dair ilginç buluntulara rastlanmıştı. Eğer daha önce Hounds and Jackals isimli oyuna rast gelmediyseniz, hemen aşağıdan nasıl oynandığına göz atabilirsiniz.