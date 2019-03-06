Gizemli Yeşil Buzdağlarının Sırrı Demir Oksit Olabilir

1900'lerin başında kaşifler ve denizcilerin gördüklerini iddia ettikleri yeşil buzdağları hakkında çalışma yapan araştırmacılar, buzdağının yeşil renginin demir oksitten kaynaklanabileceğini açıkladılar.

Buzdağı denilince aklımıza ilk olarak beyaz veya mavi renge sahip bir buz kütlesi gelse de 1900’lerin başlarında kaşifler ve denizciler, Antarktika’da yeşil renkte buzdağı gördüklerini bildirmişlerdi.

Yeşil buzdağı üzerine yapılan yeni bir araştırmaya göre buzdağının yeşil rengi almasının sebebi, Antarktika ana karasındaki kaya tozlarının barındırdığı demir oksit olabilir. Araştırmacılar, bu teorilerini 2016 yılında Doğu Antarktika’da yer alan Amery Ice Shelf’e (Amery Buz Sahanlığı) yaptıkları araştırma gezisinde yüksek miktarda demir bulduktan sonra geliştirdiler.

Araştırmanın yazarları Stephen Warren, Colling Roesler, Richard Brant ve Mark Currran, buzdağının yeşil olmasının sebebinin ilk olarak çözünmemiş organik karbon olduğunu düşündüklerini, ancak gerçekleştirdikleri araştırma gezisinden sonra buzdağının yeşil renginin demir oksitten kaynaklandığını fark ettiklerini söylüyorlar.

Denizlerdeki besin ağının kritik bir noktasında bulunan ve mikroskobik bitkiler olarak nitelendirilen fitoplanktonların ana besin kaynağı demir, okyanuslarda oldukça nadir bulunuyor. Eğer ki araştırmacıların demir oksit teorisi doğrulanırsa, yeşil buzdağlarının Antarktika’dan aldıkları demiri parçalanarak açık denizlere aktardığı ve organizmaların ana besin maddelerinin tedarikinde önemli rol oynadığı sonucuna ulaşılabilir. Bu da yeşil buzdağlarının önceden düşünülene göre çok daha önemli bir role sahip olduğu anlamına geliyor.