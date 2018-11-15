Grönland Buzullarının Altında Devasa Meteor Çarpma Bölgesi

Buz çağında dünyaya çarpan bir meteorun ardında bıraktığı izler, Hiawatha Buzulu'nun altında bulundu.

1,5 kilometre genişliğinde demirden bir meteorun 12,000 yıl önce kuzey Grönland'a düştüğü ve New York şehri kadar büyük bir çarpma alanı oluşturduğu belirlendi.

Krater, Hiawtaha Krateri altında yer alıyor. Bu buzul tabakası yaklaşık 1 kilometre kalınlığında olduğu için şimdiye kadar fark edilmeyen kraterin ortaya çıkması için bir grup Danimarkalı araştırmacının NASA'nın topladığı radar tarama verilerini toplaması ve incelemesi gerekti. Bu incelemeler sonucunda buzulun altında devasa, yuvarlak bir yapı keşfedildi.

Araştırmacılar haritayı çıkartmayı başarsalar da o kadar buzu kendi başlarına kazmalarını beklememek gerek. Onun yerine Almanlardan ödünç alınan bir araştırma uçağı ve gelişmiş radarlar kullanarak kraterin kasemsi şeklini tam olarak belirlemeyi ve hatlarını çizmeyi başarmışlar.

Bilim insanları ayrıca, buzulun çevresindeki kumda şoklanmış kuvarslar buldular. Bu taşlar genellikle meteor çarpmalarında oluşan basınç ve sıcaklıkla oluşuyorlar.

Meteorun ne zaman düştüğü konuusnda ise bilim insanlarının kesin bir fikri yok. Pleistosen çağı içinde olduğundan emin oldukları çarpışmanın tarihini kesinleştiremiyorlar. Bahsedilen dönemin de iki buçuk milyon yıl sürdüğünü düşünürsek çok da kesin bir zaman aralığı vermiyor.