Bir Deney Faresine Gece Görüşü Kazandırıldı

Bilim insanları, yaptıkları deneyler sonucu bir deney faresine nanopartiküllerle desteklenmiş kızılötesi bir gece görüşü kazandırmayı başardı.

Fareler de birkaç türü dışında biz insanlar gibi kızılötesi görüşe sahip değil. Bilim insanları, laboratuvar ortamında birkaç fareye özel nanopartiküller enjekte ederek kızılötesini görme yetisi kazandırdı. Deneyi yapan ekip, benzer bir prosedürle bu yetiyi insanlara da kazandırabileceğini düşünüyor. Kızılötesi görüş sayesinde, gözlüğe ihtiyaç duymadan gece görüşünüz olacak. Tabii bunun için gözünüze nanopartikül enjekte edilmesini kabul etmeniz gerekiyor.

Farelere bu özel görüş yeteneğini kazandırmanın püf noktası, hayvanın vücuduyla uyum sağlayabilecek bir nanopartikül tasarlamakta. Partiküller, gözün herhangi bir işlevinin yerine geçmiyor. Sadece kızılötesi ışığı, insanların görebildiği 380 nm ve 780 nm arası ışık seviyesine uygun hale getiriyor.

Ekip, farenin kızılötesi ışığı görüp göremediğini anlamak için birkaç deney uyguladı. Nanopartiküller enjekte edildikten sonra farenin göz bebeğinin kızılötesi ışığa maruz kalınca büyüdüğü gözlemlendi. Nanopartikül enjekte edilmeyen farelerin ise kızılötesi ışığa karşı herhangi bir fiziksel tepki vermediği görüldü. Ayrıca, yapılan birkaç labirent deneyinde karanlıkta bırakılan farelerden gece görüşüne sahip olanlar rahatça dolaşırken normal fareler oldukları yerde kaldı.

Bu teknoloji eğer insanlar için geliştirilirse büyük ihtimalle en çok orduların işine yarayacak gibi görünüyor. Bunun da insanlık için ne kadar tehlike arz edebileceği merak konusu.