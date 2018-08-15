Bilim İnsanları, Mimik Taklit Edebilen Robot Geliştirdi

Yeni geliştirilen robot, belki de yapay zekalı robotların en büyük sorununu ortadan kaldıracak. Artık duygusuz ve donuk bakışlara elveda diyoruz.

Şu an yapay zeka ve mimik kullanımı anlamında dünyanın en iyi robotu olarak Sophia gösteriliyor. Peki, sizce de Sophia'nın büyük bir sorunu yok mu? Kablolar ve devreleri bir kenara bırakalım; kendisinin zaten bir robot olduğunu biliyoruz. Asıl problem, hiç de anlamlı veya gerçekten de sizi anlıyormuş gibi bakışlara ve mimiklere sahip gibi görünmemesi.

Vancouver'da geliştirilen 'The Simulative Emotional Expression Robot' (SEER) isimli robot, bu büyük soruna çözüm üretiyor. Adeta karşınızda gerçekten de sizi izleyen, söylediklerinize ve bakışlarınıza anlam vermeye çalışan bir 'insan' varmış gibi hissettiren bu robot, iki farklı moda sahip.

SEER'in bu iki modu 'taklit modu' ve 'göz kontağı' modu. Taklit modunda, robot özel alıcıları sayesinde yüzünüzdeki en ufak bir kaş hareketini dahi algılayarak taklit edebiliyor. Göz kontağı modunda ise duygulu ve anlamlı bakışlarla gözlerinizi takip ediyor.

Yakın gelecekte robot teknolojisinin değişimine inanılmaz bir katkı sunacağını beklediğimiz robotla ilgili videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.