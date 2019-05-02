Bilim İnsanlarına Göre Kurtlar, Köpeklere Göre 'Yardımsever'

Avusturya'da bulunan Kurt Bilim Merkezi'nde yapılan araştırmalarda, kurtların köpeklere oranla çok daha yardımsever ve paylaşımcı oldukları ortaya çıktı. Çalışmaların sonuçlarına göre kurtlar yemeğini paylaşma konusunda daha seçici iken köpekler için böyle bir seçiciliğin söz konusu olmadığı belirlendi.

Bilim insanları yaptıkları çalışmalarda kurtların, köpeklere oranla daha çok yardımsever olduğunu ortaya çıkardı. Avusturya'nın Viyana kentinde bulunan Kurt Bilim Merkezi'nde yapılan çalışmanın başında Rachel Dale yer aldı. Köpeklerde bulunan yardımseverlik özelliklerinin genetik bir durum mu olduğunu yoksa insanlarla iç içe yaşamış olan köpeklerin bu durumu bir davranış olarak mı benimsedikleri, uzunca süredir tartışılan bir konuydu. Tartışmalara son noktayı koymak isteyen Dale, kurtlar ve köpekler üzerinde bir deney yaptı. Deneyde, köpeklerin mi yoksa kurtların mı yardıma daha meyilli olduğu anlaşılmak isteniyordu.

Deney, özel olarak tasarlanmış iki odada gerçekleştirildi. Bu odalar, aralarında demir parmaklıkların bulunduğu bir şekilde oluşturulmuştu. Bu iki odanın ise sadece bir tanesinde dokunmatik ekran vardı. Dokunmatik ekrana burunla dokunuluyor, yetkililer de yemek getiriyordu. Ancak iki odanın sadece bir tanesinde dokunmatik ekran bulunduğu için, daima bir hayvan aç kalıyordu. Tam da bu noktada canlıların nasıl davranacağı konusunu incelemek isteyen bilim insanları, bir süre hayvanları izlemeye aldılar.

Bilim insanları, hayvanların davranışlarını anlayabilmek için odalara farklı kombinasyonlar oluşturdular. Köpek-köpek, kurt-kurt, köpek-kurt ve kurt-köpek (unutmayın sadece bir hayvana yemek geliyor) kombinasyonları oluştuktan sonra hayvanlar izlemeye alındı. Kurt ve köpeklerin hepsi, dokunmatik ekrana dokunulduğu zaman yemek geleceğini biliyordu. Hayvanlar acıktıkça bu ekrana dokunmaya başladılar.

Köpekler yemeklerini yan odada bulunan tüm canlılarla paylaştılar. Onlar için, yan odada bulunan köpek veya kurtları tanıyor ya da tanımıyor olmanın da çok fazla bir önemi yoktu. Neredeyse hepsine eşit şekilde yaklaştılar. Hatta eşlerine bile.

Kurtlarda ise durum bu kadar sabit değildi. Kurtlar yan odada bulunan canlılar arasında seçim yapıyorlardı. Önlerine gelen yemeği en çok eşleriyle paylaşmışlardı. Daha sonra tanıdıkları kurt ve köpeklerle paylaşan kurtlar, en az paylaşımı ise tanımadıkları canlılarla yaptılar.

Eşlerine karşı olan davranışlarının geneline bakıldığı zaman ise kurtlar, köpeklere oranla çok daha cömert çıkmışlardı.

Yapılan çalışmaların sonuçlarını değerlendiren Dale, kurtların ilişkilerine çok daha fazla önem verdiğini belirtti. Çalışmalarını sürdürmeye devam ettiklerini ifade eden Dale, hayvanların prososyal davranışlarını daha iyi anlayabilmek için yeni bir proje üzerinde çalıştıklarını da belirtti.