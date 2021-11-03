Bilim Kurulu Sonrası Fahrettin Koca'dan 3. Doz Aşı Açıklamas

Bu akşam gerçekleştirilen Bilim Kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca merak edilen üçüncü doz aşı açıklamasını yaptı. Koca, mRNA aşısı olan kişilerde öncelikli gruplara göre hatırlatma dozu uygulanacağını açıkladı.

Koronavirüs salgınında dünya genelinde vaka sayılarının yeniden yükselişe geçtiği; hatta kimi ülkelerde kısıtlamaların geri geldiği kritik bir eşikten geçiyoruz. Bu süreçte aşılama çalışmaları ise hem ülkemizde hem de dünyada devam ediyor. Kimi ülkelerde üçüncü doz uygulamalarının başlamasının ardından ülkemizde de konu yeniden gündeme geldi ve Bilim Kurulu'na taşındı.

Bu akşam gerçekleşen Bilim Kurulu toplantısının ana gündem maddelerinden biri üçüncü doz aşı uygulamasıydı. Kurul toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter üzerinden bir açıklama yaparak üçüncü doz aşı konusuna açıklık getirdi.

Öncelikli gruplar başta olmak üzere üçüncü doz uygulanacak:

Fahrettin Koca'nın açıklamasında ''Bilim Kurulunda; mRNA AŞISI olup, 2. doz üzerinden 6 ay geçmiş kişilere 3. DOZ yapılmasının uygun olacağına karar verildi. Öncelikli gruplar; 60 yaş üzeri, 16-60 yaş arasında ve ek hastalığı olanlarla başta sağlık çalışanları olmak üzere yüksek riskli mesleklerde çalışanlardır.'' ifadelerine yer verdi. Buna göre tıpkı aşılama çalışmalarının başlangıcında olduğu gibi önceliki gruplar başta omak üzere üçüncü doz uygulamaları başlayacak.

Koca aynı zamanda açıklama metninde okullarda yüz yüze eğitim ve devam eden çalışmalar hakkında da ifadelere yer verdi. Koca bu konuda ''Okullarda salgına yönelik rastgele taramaların durumu değerlendirilmiştir. Milli Eğitim Bakanlığımızla işbirliği içinde taramaların devam ettirilmesi salgının seyri açısından önemli bir gösterge olarak görülmüştür.'' şeklinde açıklama yaptı. Son dönemde artan vakalar sonrası sık sık uzaktan eğitim konusu gündeme getirilse de hem Sağlık Bakanlığı hem de Milli Eğitim Bakanlığı böyle bir durumun olmayacağını sık sık vurgulamıştı.

Koca'nın açıklamasında son dönemin önemli gündem maddelerinden olan sağlık çalışanlarının çalışma koşullarına da yer verildi. Koca, bu konuyu yakından takip ettiğini ifade etti. Geçtiğimiz günlerde de Sağlık Bakanlığı tarafından İl Sağlık Müdürlüklerine uyarı yazısı gönderilmişti.