Bilim Kurulu Üyesi'ne Göre Üniversiteler Ne Zaman Açılabilir

Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, üniversitelerde eğitimin başlayıp başlamayacağını önümüzdeki süreçte vaka artış hızının belirleyeceğini söyledi.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle çoğu üniversite güz döneminde uzaktan eğitimle devam etmeye karar verdi. Elbette bu kararlar alınmış olsa da hala pek çok öğrenci üniversitelerin yüz yüze olarak açılıp açılmayacağını merak ediyor. Bu konuyla ilgili konuşan Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, “Üniversitelerde eğitimin başlayıp başlamayacağını önümüzdeki süreçte vaka artış hızı belirleyecek” dedi.

Geçtiğimiz günlerde anaokulu ve 1’inci sınıflarda kısmi olarak eğitimin yüz yüze olarak başladığını görmüştük. 12 Ekim’de ise 2, 3, 4 ve 8 ile 12’nci sınıfların yüz yüze eğitime başlamasına karar verildi. Okulların kısmen de olsa yeniden yüz yüze eğitime başladığını görmeye başlasak da üniversitelerin durumu merak ediliyordu.

İHA’nın haberine göre, üniversitelerin açılmasının son derece önemli olduğunu söyleyen Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, “Sağlık Bakanlığı, Yüksek Öğretim Kurumu’na gönderdiği tavsiye kararda 2020-2021 eğitim öğretim dönemi için, özellikle de güz dönemi için eğitimin uzaktan yürütülmesi tavsiyesinde bulunmuştu. Ayrıca uygulamalı eğitimlerin de mümkün olduğunca ertelenmesi, ertelenemeyen durumlarda da gerekli kişisel koruyucu önlemlerin alınması neticesinde eğitimlerin başlaması tavsiye edilmişti. Bu doğrultuda üniversiteler de kendi yetkili kurullarında eğitim modellerini nasıl sürdüreceklerine dair kararlar almıştı. Dün de Yüksek Öğretim Kurumu, Türk Standartları Enstitüsü ile birlikte üniversitelerin kampüslerinde ve yerleşkelerinde enfeksiyonun kontrolünün nasıl olması gerektiğine dair Bilim Kurulu’nun da desteği ile önemli bir kılavuz yayınladı. Bu kılavuzda üniversitelerin açılması durumunda kampüs ve yerleşkelerde alınması gereken önlemler detaylı olarak yer almaktadır” şeklinde açıklama yaptı.

Üniversitelerin açılması için vaka artış hızını görmek gerekiyor

Sonbahar ve kış aylarının yaklaştığını ve bu süreçte sadece Covid-19 enfeksiyonunun olmadığını söyleyen Kayıpmaz, “Üniversitelerde eğitimin başlayıp başlamayacağını önümüzdeki süreçte vaka artış hızı belirleyecek. Günlük yeni tanı konan hasta sayısı, ağır hasta sayısı gibi kriterler göz önünde bulundurulacaktır. Önümüz sonbahar ve kış ayları, bu aylarda sadece Covid-19 değil diğer solunum yolu enfeksiyonlarının da neden olduğu hastalıkların da artış eğiliminde olduğunu biliyoruz. İnsanlar kış aylarında daha fazla kapalı ortamda vakit geçiriyor ve bu ister istemez insanlar arasında azalmasına sebep oluyor. Önümüzdeki aylardaki vaka artış hızını mutlaka üniversitelerin açılması kararından önce görmemiz gerekiyor” dedi.

Üniversitelerin açılmasında en önemli noktanın vaka artış hızı olduğunu söyleyen Kayıpmaz, önümüzdeki haftalarda 2, 3, 4 ve 8 ile 12’nci sınıfların yüz yüze eğitime başlayacağını, bunun sürece nasıl etkisi olacağını görmemiz gerektiğini söyledi. Kayıpmaz’ın yaptığı açıklamanın tamamı şu şekilde:

“Tabii ki olması gereken ya da hedefimiz, yüz yüze eğitimin eskiden olduğu gibi sürdürülmesidir. Bunun yeri ve önemi tartışılmazdır. Ama vaka sayılarında bir artış olması durumu da bunun önüne geçebilecek önlemlerden biri olarak düşünülebilir. Burada üniversiteler açılsa bile öncelik yine uygulamalı bölümlerin öncelikli olması gibi düşünülebilir. Sonrasında üniversiteye yeni başlayan öğrenciler düşünülebilir. Çünkü üniversiteyi yeni kazanan gençlerimizin üniversitesi, hocaları, kampüsü ve yeni bir şehre taşınıyorsa yaşayacakları şehirle tanışması için bu önemli bir süreç. Ama yine de tedbirlere mutlaka uyulması gerekiyor. Burada da seyreltilmiş ve kademeli bir açılış üniversitelerin kendi alacakları karar doğrultusunda olabilir diye düşünüyorum.

Mecburen de yaşadığı şehirden başka bir şehre eğitim için gitmesi gerekebiliyor öğrencilerin. Bundan dolayı da şehirlerarası bir hareketliliğin olacağı kesin. İkincisi şehir içi ulaşımda da öğrencilerin barındıkları evlerden, yurtlardan, pansiyonlardan kampüslere gidişlerde şehir içi ulaşımda da bir artış olacağı kesin. Bunun yanı sıra üniversite öğrencilerinin hepsinin bireysel konaklayacağı evleri yok. Dolayısıyla ev arkadaşları ile kalıyorlar, yurtlarda konaklıyorlar, doğal olarak da bu barınma ortamlarında öğrencilerin fiziki mesafeye dikkat edip etmeme durumunu risk olarak düşünebiliriz. Bunun yanında ortak yemek yenen yemekhane gibi yerler eğer dikkat edilmezse risk içerebilir.”