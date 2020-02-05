Bilime Göre Dünyanın En Yakışıklı Erkeği Robert Pattinson

İngiltere’de bir araştırmacı, geliştirdiği bir algoritmayla geçtiğimiz aylarda Bella Hadid’in en güzel kadın olduğunu açıklamıştı. ABD’li erkek oyuncular içinde uygulanan algoritma, dünyanın en yakışıklı erkeği olarak Robert Pattison’ı belirledi.

Geliştirdiği algoritma ile geçtiğimiz aylarda Bella Hadid’i dünyanın en güzel kadını ilan eden yüz kozmetik cerrahı Julian De Silva, aynı algoritmayı şimdide erkeklere uyguladı. Brad Pitt, Idris Elba ve Brad Pitt, Henry Cavill gibi oyuncuların yüzlerinin altın orana uyumu, algoritma ile belirlendi.

Alacakaranlık serisinde vampir rolünde izlediğimiz, şimdilerde Batman rolünü devralan Robert Pattison, Brad Pitt, Idris Elba ve Ryan Gosling gibi bilinen yakışıklı erkekleri geçerek dünyanın en yakışıklı erkeği olarak seçildi.

Julian De Silva, ünlü erkek oyuncuların genel yüz şekilleri, gözleri, kaşları, burunları ve dudaklarını altın orana göre algoritma ile karşılaştırdı. Algoritmadan elde edilen yüz istatistiklerine göre 33 yaşındaki Robert Pattison yüzde 92.15 oranla dünyanın en yakışıklı erkeği oldu.

Robert Pattison’ın ardından yüzde 91.64’le Superman’in yıldızı Henry Cavill ikinci olurken, Oscar ve Grammy ödüllü oyuncu Bradley Cooper yüzde 91.08 ile üçüncü oldu. Algoritma Brad Pitt’in yüzünün altın orana yüzde 90.51, George Clooney’in yüzünün ise yüzde 89.91 oranında uyduğunu belirledi.

Gerçekleştirilen çalışma ile ilgili açıklama yapan, Londra’daki İleri Yüz Kozmetik ve Plastik Cerrahi Merkezi’nin işletmecisi De Silva, “Robert Pattinson, fiziksel mükemmeliyet için yüzün tüm unsurlarını barındırarak açık ara kazanan oldu” dedi.