Bilime Göre Fakir Bir Çocukluk Geçirmek Cesaretimizi de Etkiliyor Olabilir mi? Bu Konuda Yapılan Araştırma ve Çarpıcı Sonuçları

6 dk okuma süresi
2
0
0
0
0
Bilime Göre Fakir Bir Çocukluk Geçirmek Cesaretimizi de Etkiliyor Olabilir mi? Bu Konuda Yapılan Araştırma ve Çarpıcı Sonuçları
Hayatta aldığımız riskler finansal durumumuzdan ciddi şekilde etkileniyor olabilir mi? Bu konuda yapılan bilimsel bir çalışmanın sonuçlarını bu içerikte paylaşacağız.

Literatürde yer alan “The Influence of Mortality and Socioeconomic Status on Risk and Delayed Rewards: A Life History Theory Approach” (Ölümlülük ve Sosyoekonomik Statü'nün Risk ve Gecikmiş Ödüller Üzerindeki Etkisi: Bir Yaşam Tarihi Teorisi Yaklaşımı) isimli bilimsel bir çalışma risk alma davranışları ile ilgili önemli bir gerçeği ortaya koydu.

İnsanların risk alma ve gecikmiş tatmin tercihlerinin evrimsel kökenlerini anlamayı amaçlayan bu araştırmada, özellikle insanların yoksulluk içinde büyümelerinin risk alma konusundaki kararlarını ne derece etkilediği tespit edilmeye çalışılıyor.

İlk olarak araştırmanın metodolojisinden bahsedelim.

Bir dizi deneysel çalışma kapsamında gerçekleştirilen bu araştırmada katılımcılara ölüm işaretlerini (bireylerin ölümle ilgili düşüncelerini veya ölüm tehdidini akıllarına getiren çevresel ipuçlarını) içeren ve içermeyen yayımlar okutuluyor ve ardından risk ve zaman tercihleri ile ilgili sorular soruluyor.

Farklı sosyoekonomik geçmişlere sahip üniversite öğrencilerinin katıldığı bu çalışmada, toplam 212 kişilik bir örneklem ele alınıyor.

Bu doğrultuda, katılımcıların geçmiş ve günümüzdeki ekonomik durumları, risk tercihleri (belirli bir miktar para karşılığında risk alma) ve zamansal indirgeme (hemen daha az bir miktar para almak yerine gelecekte daha fazla bir miktar para almak) gibi değişkenler ele alınıyor.

Peki bulgular neyi işaret ediyor? Yoksul çocukluk geçirenler belirsiz bir gelecek için risk almayı mantıklı buluyor.

Sonuçlara göre, fakir bir çocukluk geçirenler, ölümle ilgili düşündüklerinde veya ölüm tehditleriyle karşılaştıklarında, daha fazla risk almayı tercih ediyorlar.

Yani, daha büyük ama belirsiz ödüller için risk almayı seçiyorlar.

Ancak çocukluğunda yoksulluk görmemiş yani zengin bir ailenin çocuğu olan kişilerinse aynı ölüm tehditleri karşısında daha az risk almayı tercih ettiği, yani daha küçük ama kesin ödülleri seçtikleri belirtiliyor.

Araştırmacılar bu durumu, yoksul bir çocukluğu olan kişilerin belirsiz ve tehlikeli bir gelecekte büyük ödüller için risk almayı daha mantıklı bulduğu, varlıklı bir çocukluktan gelenlerin ise geçmişinin daha istikrarlı ve güvenli olması sebebiyle güvenli ve küçük ödülleri tercih ettikleri şeklinde yorumluyor.

Gelecekte alınacak ödüllerle ilgiliyse sonuçlar çok daha farklı!

Araştırmanın bulgularına göre yoksul bir çocukluk geçirenler ölüm tehditleri karşısında hemen ödül almayı tercih ediyorlar. Yani, risk almayarak belirsiz gelecekte daha büyük bir ödül yerine şimdi daha küçük bir ödül almayı seçiyorlar.

Varlık içinde bir çocukluk geçirenler ise, aynı tehditler karşısında gelecekteki ödülleri beklemeyi tercih ediyorlar. Yani, şimdi küçük bir ödül yerine gelecekte daha büyük bir ödül almayı seçiyorlar.

Araştırmacılar bu durumu düşük gelirli çocukluktan gelen kişilerin, geleceğin belirsiz olduğu durumlarda anı yaşamayı ve hemen ödül almayı tercih ettikleri şeklinde yorumluyor.

Varlıklı bir çocukluktan gelenlerin açısından yaptıkları yorumlar ise, bu kişilerin geçmiş deneyimlerine dayanarak geleceği daha tahmin edilebilir bulmaları sebebiyle gelecekteki ödülleri beklemeyi daha mantıklı buldukları şeklinde oluyor.

Özetle, bu bulgular insanların risk ve ödül tercihlerini şekillendiren önemli faktörlerden birinin çocukluk döneminde yaşadıkları sosyoekonomik koşullar olduğunu gösteriyor.

Tabii her araştırmada olduğu gibi bu araştırmanın da bazı kısıtları olabileceğini ve kendi örneklemi kapsamında genele mal etmenin daha doğru olacağını hatırlatarak içeriğimize bir nokta koyalım.

Bilimsel makalelerin ışığında kaleme aldığımız ilginizi çekebilecek diğer içeriklerimiz:
İLGİLİ HABER

Kara Mizah Anlayışı Yüzünden Eleştirilenler Toplansın: Bilime Göre Kara Mizah ve Zekâ Arasında Nasıl Bir İlişki Var?
İLGİLİ HABER

Sosyal Medyada da Sıkça Rastladığımız Başarı Hikâyeleri Aslında Başarısızlık mı Getiriyor? Yapılan Çalışmanın Enteresan Sonuçları Var!
İLGİLİ HABER

Sıkça Kullandığımız "Birinden Elektrik Almak" ya da “Midemde Kelebekler Uçuşuyor” Tabirleri Fizyolojik Açıdan Gerçek Olabilir mi?
İLGİLİ HABER

Gerçeklerle Yüzleşmeye Cesareti Olan Gelsin: Hare Psikopati Kontrol Testi ile Psikopatlık Derecenizi Tespit Ediyoruz!
İLGİLİ HABER

Bilime Göre Kötü Uyumak Bizleri Küfürbaz Yapıyor Olabilir! (İyi De Nasıl?)
İLGİLİ HABER

Bilime Göre Neden Bazı İnsanlar Daha Kıskanç? (Nedenlerini Okuyunca Ufak Çaplı Bir Aydınlanma Yaşayacaksınız!)
İLGİLİ HABER

Bilgisayar Oyunları Çeşitli Becerilerimizi Geliştiriyor Olabilir mi! (Bilimin Bu Soruya Bir Cevabı Var!)
İLGİLİ HABER

Bilime Göre Depresyon Sadece Ruh Sağlımızı Değil Hafızamızı da Etkiliyor Olabilir (İyi de Nasıl?)
İLGİLİ HABER

Kadınlar mı Daha Çok Yalan Söyler Yoksa Erkekler mi? Tarih Boyunca Merak Edilen Bu Soruya Bilimin Bir Cevabı Var!
İLGİLİ HABER

Bilim Oyun Tutkunlarını Sevindirecek Bir Soruya Yanıt Veriyor: Bilgisayar Oyunları Oynayarak Dinlenebilir Miyiz?
İLGİLİ HABER

Yoga ve Meditasyon Gerçekten İnsanlara Fayda mı Sağlıyor Yoksa Sadece Egolarını mı Besliyor? Bilimsel Cevabını Veriyoruz!
İLGİLİ HABER

Aman Kanmayın: Kötü Bir Kişiliğe Sahip Siyasetçiler Seçim Kampanyalarında Sizi Kandırmak İçin Daha "Minnoş" Davranıyormuş!

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
2
0
0
0
0
Emoji İle Tepki Ver
2
0
0
0
0

Sponsorlu - Uygulamaya yönlendirir

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
En Güncel Haberler