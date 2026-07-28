Huawei’nin açık kulak tasarımını sıvı metal görünümü, daha yumuşak yapısı ve adaptif ses teknolojileriyle yenilenen FreeClip 2 S modelini tüm detaylarıyla inceledik.

Huawei, ilk FreeClip modeliyle kablosuz kulaklıkların mutlaka kulak kanalının içine yerleşmesi gerekmediğini göstermişti. FreeClip 2 ile bu tasarımı daha hafif, güçlü ve kullanışlı hâle getiren şirket, şimdi karşımıza Huawei FreeClip 2 S ile çıkıyor. Yeni modelin asıl iddiası ise yalnızca iyi ses vermek değil; günlük kombinin bir parçasına dönüşmek.

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FreeClip 2 S, açık kulak yapısının sağladığı çevre farkındalığını korurken tasarım, konfor ve akıllı dinleme tarafına odaklanıyor. Sıvı metali andıran yüzeyi, mücevher kutusu biçimindeki şarj kutusu, adaptif ses seviyesi ve platformdan bağımsız uzamsal ses desteğiyle cihaz, klasik bir kablosuz kulaklıktan biraz daha farklı bir yerde duruyor.

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Tasarım: Bir kulaklıktan çok teknolojik bir aksesuar

FreeClip ailesinin C biçimindeki genel tasarım dili korunuyor. Kulağın önünde konumlanan Acoustic Ball, kulağın arkasına oturan Comfort Bean ve bu iki parçayı birleştiren Airy C-Bridge, kulak kanalını kapatmadan müzik dinleyebilmenizi sağlıyor. Böylece kulak içi silikonların oluşturduğu basınç ve tıkanıklık hissi ortadan kalkıyor.

FreeClip 2 S’i önceki modellerden ayıran en görünür detay ise yeni kaplama. Derin Deniz Mavisi ve Uzay Gümüşü renklerinde sunulan kulaklık, ışığın açısına göre değişen sıvı metal benzeri bir parlaklığa sahip. Özellikle Acoustic Ball ve Comfort Bean bölümlerinin küreye benzeyen yapısı, cihazın kulağa takıldığında bir küpe gibi görünmesini sağlıyor.

Huawei’nin “Küpelerim mi? Hayır, kulaklığım!” yaklaşımı burada yalnızca reklam cümlesi olarak kalmıyor. FreeClip 2 S, spor kıyafetleriyle kullanılabilecek kadar sade ama klasik veya gece kombinlerini tamamlayabilecek kadar da parlak görünüyor. Yani dışarıdan bakıldığında teknolojik bir cihazdan çok, kombine bilinçli biçimde eklenmiş bir aksesuar hissi veriyor.

Şarj kutusu artık gerçekten bir mücevher kutusuna benziyor

FreeClip 2 S’in tasarımındaki en büyük değişimlerden biri şarj kutusunda karşımıza çıkıyor. Yeni kutu, NCVM kaplama ile hazırlanmış parlak ve yuvarlak bir gövdeye sahip. Kapağın açılma biçimi ve kulaklıkların kutunun içinde yan yana konumlandırılması da klasik kulaklık kutularından ziyade küçük bir mücevher kutusunu andırıyor.

Kutu yalnızca görsel olarak değiştirilmemiş. Kullanılabilir iç hacim önceki nesle kıyasla %20 genişletilmiş. Huawei, bu ekstra alanın küçük küpe ve aksesuarları kulaklıklarla birlikte saklamak için kullanılabileceğini belirtiyor. Bu yaklaşım, teknolojik cihaz ile moda aksesuarı arasındaki sınırı iyice belirsizleştiriyor.

Elbette parlak kaplamanın bir dezavantajı da olabilir. Ayna benzeri yüzeyler mat kutulara kıyasla parmak izi ve küçük çizikleri daha görünür hâle getirebilir. Dolayısıyla FreeClip 2 S’in tasarımını uzun süre ilk günkü gibi korumak isteyenlerin kutuyu çantada anahtar gibi sert nesnelerden ayrı taşıması daha doğru olacaktır.

Konfor: Kulakta olduğunu unutturmayı hedefliyor

Her bir FreeClip 2 S kulaklık yalnızca 5,1 gram ağırlığında. Bu değer FreeClip 2 ile aynı olsa da yeni Airy C-Bridge yapısının önceki nesle göre %25 daha yumuşak olduğu belirtiliyor. Cilt dostu sıvı silikondan üretilen köprü, kulağı sıkıştırmadan Acoustic Ball ve Comfort Bean parçalarını yerinde tutuyor.

Comfort Bean’in kulağın arkasındaki konumu yukarı veya aşağı doğru ayarlanabiliyor. Günlük kullanımda orta seviyede konumlandırılması, spor sırasında ise daha sabit durması için biraz aşağı kaydırılması öneriliyor. Sağ ve sol kulaklık ayrımı bulunmaması da kutudan çıkardığınız parçayı hangi kulağa takacağınızı düşünme ihtiyacını ortadan kaldırıyor.

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Açık kulak tasarımının temel avantajı, kulak kanalının tamamen boş kalması. Kulaklıkla uzun süre toplantıya giren, müzik dinleyen veya çalışırken bir yandan çevresindeki sesleri takip etmesi gereken kullanıcılar açısından bu önemli bir rahatlık. Ancak aynı yapı, aktif gürültü engellemenin bulunmadığı anlamına geliyor. Dış dünyadan tamamen kopmak isteyenler için silikon uçlu ve ANC destekli bir model daha uygun olacaktır.

Kulaklıkların IP57, şarj kutusunun ise IP54 dayanıklılık derecesine sahip olması; ürünü ter, toz ve yağmurla karşılaşılabilecek günlük kullanım senaryolarına daha hazır hâle getiriyor. İlk FreeClip modelinde kulaklıkların IP54 seviyesinde olduğunu da ekleyelim.

Ses performansı nasıl?

Açık kulak kulaklıkların en büyük problemi genellikle basların zayıf kalması ve gürültülü ortamlarda ses seviyesinin yetersiz olmasıdır. FreeClip 2 S’te kullanılan 10,8 mm çift diyaframlı akustik sürücü, bu iki sorunu azaltmak üzere tasarlanmış.

Entegre çift manyetik devre, diyaframın iki tarafını da hareket ettiriyor. Huawei’nin laboratuvar verilerine göre ses yüksekliği ve düşük frekans gücü ilk FreeClip modeline kıyasla %100 artırılmış. Bu, kulak kanalını kapatmayan bir üründe daha belirgin davul vuruşları, daha dolgun baslar ve geniş bir ses sahnesi anlamına geliyor.

Yine de burada ürünün yapısını doğru değerlendirmek gerekiyor. FreeClip 2 S, fiziksel izolasyon sunan kulak içi bir kulaklık kadar yoğun ve doğrudan bas üretmeyi hedeflemiyor. Asıl amaç; çevredeki sesleri duymaya devam ederken müziği dengeli, anlaşılır ve yeterince güçlü biçimde aktarabilmek.

Ters Ses Alanı teknolojisi de açık kulak yapısında dışarıya yayılan sesi azaltmaya çalışıyor. Bu sistem ses dalgalarını kullanıcının kulağına doğru yönlendirerek yakınınızdaki kişilerin dinlediğiniz içeriği duyma ihtimalini azaltıyor. Ancak çok sessiz ortamlarda yüksek ses kullanıldığında belirli ölçüde sızıntı yaşanması, açık kulak tasarımının doğal bir sonucu olacaktır.

Adaptif Açık Kulak Dinleme günlük kullanımı kolaylaştırıyor

FreeClip 2 S’in en dikkat çekici teknolojilerinden biri Adaptif Açık Kulak Dinleme. Özellik etkinleştirildiğinde kulaklık, çevredeki gürültü seviyesini analiz ediyor ve sesi otomatik olarak ayarlıyor.

Sessiz bir odadan kalabalık bir metroya geçtiğinizde sesi kendiniz yükseltmek zorunda kalmıyorsunuz. Kulaklık ortam gürültüsünü algılayarak ses seviyesini kademeli biçimde artırıyor. Gürültülü alandan sessiz bir kafeye veya bekleme salonuna geçtiğinizde ise sesi yeniden daha konforlu bir düzeye indiriyor.

Sistemin Düşük, Varsayılan ve Yüksek olmak üzere üç hassasiyet seviyesi bulunuyor. Düşük ayar daha sakin ve kulak dostu bir deneyime, yüksek ayar ise hareketli ortamlarda daha güçlü sese öncelik veriyor. Farklı uygulamalar ve içerikler arasındaki ses seviyesi farklılıklarının dengelenmesi de kısa videodan müziğe geçerken yaşanabilecek ani ses sıçramalarını azaltıyor.

Bu sistem aktif gürültü engelleme değil. Çevredeki sesi ortadan kaldırmak yerine, dinlediğiniz içeriği mevcut ortama uyarlıyor. Dolayısıyla FreeClip 2 S’in yaklaşımı “dünyayı susturmak” değil, bulunduğunuz ortamla müzik arasında daha iyi bir denge kurmak.

Sınırsız Uzamsal Ses yalnızca Huawei telefonlarla sınırlı değil

FreeClip 2 S, altı eksenli IMU sensörü ile baş hareketlerini takip eden Sınırsız Uzamsal Ses özelliğini destekliyor. Başınızı çevirdiğinizde ses sahnesi de hareketinize göre konumlandırılıyor ve özellikle çok kanallı filmlerde, konser kayıtlarında ve geniş sahneye sahip müziklerde daha çevresel bir deneyim oluşturuluyor.

Özelliğin önemli tarafı yalnızca Huawei cihazlarında çalışmaması. Gerekli yazılım sürümleri kurulduğunda uzamsal ses hem iOS hem Android cihazlarda kullanılabiliyor. Kulaklık yazılımının 6.1.0.356 sürümüne güncellenmesi ve güncel Huawei Audio Connect uygulamasının kullanılması gerekiyor.

İnceleme kılavuzundaki karşılaştırmaya göre Sınırsız Uzamsal Ses, FreeClip 2 ve FreeClip 2 S modellerinde OTA güncellemesiyle destekleniyor. İlk nesil FreeClip’te ise bu özellik bulunmuyor. Bu nedenle FreeClip 2’den 2 S’e geçen kullanıcılar açısından uzamsal ses tamamen yeni bir özellik sayılmayabilir.

Görüşme kalitesi ve yapay zekâ destekli gürültü filtreleme

FreeClip 2 S’in NPU işlemcisi, ilk FreeClip modeline kıyasla 10 kat daha yüksek işlem gücü sunuyor. Mikrofonlar, kemik iletimli VPU sensörü ve DNN tabanlı gürültü azaltma algoritması birlikte çalışarak insan sesiyle çevresel gürültüyü ayırmaya çalışıyor.

Sistem özellikle trafik, restoran veya toplu taşıma gibi karmaşık ortamlarda sesinizi karşı tarafa daha anlaşılır iletmeyi hedefliyor. Rehberde, NPU destekli yapının yaklaşık 90 dB seviyesindeki gürültülü senaryolarda ve rüzgârlı ortamlarda görüşme netliğini koruyacak şekilde geliştirildiği belirtiliyor. Gerçek sonuçların rüzgârın yönüne, kulaklığın yerleşimine ve bağlantı koşullarına göre değişebileceğini unutmamak gerekiyor.

Açık kulak tasarımı görüşmelerde de avantaj sağlıyor. Kendi sesinizi doğal biçimde duyduğunuz için kapalı kulaklıklarda yaşanan gereğinden yüksek sesle konuşma eğilimi azalıyor. Adaptif ses seviyesi de gürültülü bir ortamda karşı tarafı duyabilmek için sürekli telefon ekranına uzanma ihtiyacını azaltıyor.

Kontroller pratik ve özelleştirilebilir

FreeClip 2 S’in kontrol sistemi yalnızca dokunmayla sınırlı değil. Acoustic Ball, C-Bridge veya Comfort Bean bölümlerine iki kez dokunarak müziği durdurabiliyor ya da aramayı yanıtlayabiliyorsunuz. Üçlü dokunma hareketi varsayılan olarak sonraki parçaya geçiyor.

Comfort Bean üzerinde parmağınızı kaydırmak ses seviyesini değiştiriyor. Uygulama üzerinden bu hareketi parça değiştirmeye atamak veya tamamen kapatmak da mümkün. Comfort Bean’e basılı tutma hareketi ise sesli asistan gibi farklı işlevler için özelleştirilebiliyor.

Baş hareketleri de aramalarda kullanılabiliyor. Başınızı yukarı ve aşağı sallayarak çağrıyı yanıtlayabiliyor, sağa ve sola hareket ettirerek reddedebiliyorsunuz. Bu özellik özellikle elleriniz doluyken veya spor yaparken oldukça kullanışlı bir kontrol alternatifi sunuyor.

Kulaklık aynı anda iki cihaza bağlanabiliyor. Bilgisayarda bir video izlerken telefonunuza gelen çağrıya geçiş yapabilmesi, FreeClip 2 S’i iş ve günlük kullanım arasında tek kulaklıkla geçiş yapmak isteyenler için daha uygun hâle getiriyor.

Pil performansı önceki neslin güçlü tarafını koruyor

FreeClip 2 S, tek şarjla 9 saate kadar müzik dinleme süresi sunuyor. Şarj kutusu hesaba katıldığında toplam kullanım süresi 38 saate ulaşıyor. Acil durumlarda 10 dakikalık hızlı şarjla üç saate kadar dinleme süresi elde edilebiliyor. Gerçek pil ömrü; ses seviyesi, kullanılan kodek, adaptif özellikler ve bağlantı koşullarına bağlı olarak değişebilir.

Burada FreeClip 2’ye kıyasla büyük bir pil artışı yok. Her iki model de 9 saatlik kulaklık ve 38 saatlik toplam süre sunuyor. İlk FreeClip ise 8 saat tek şarj ve kutuyla 36 saatlik kullanım vadediyordu. Yani pil tarafındaki belirgin sıçrama FreeClip’ten FreeClip 2’ye geçişte yapılmış; 2 S ise bu seviyeyi koruyor.

Sonuç olarak...

Huawei FreeClip 2 S, özellikle üç kullanıcı grubuna hitap ediyor: Kulak içi silikonlardan rahatsız olanlar, müzik dinlerken çevresinden tamamen kopmak istemeyenler ve kullandığı teknolojik ürünün görünümüne en az işlevleri kadar önem verenler.

FreeClip 2 kullanıyorsanız yalnızca ses veya pil performansı için 2 S’e geçmek büyük bir sıçrama yaratmayabilir. Ancak mücevher kutusu biçimindeki yeni tasarım, %20 genişleyen iç hacim, daha yumuşak köprü ve adaptif ses seviyesi sizin için önemliyse 2 S anlamlı bir yenileme olabilir. İlk nesil FreeClip’ten geçişte ise daha düşük ağırlık, güçlü sürücü, uzamsal ses, gelişmiş kontroller, daha uzun pil ömrü ve IP57 koruma çok daha belirgin bir fark oluşturuyor.

FreeClip 2 S’in en başarılı tarafı, açık kulak kulaklığı yalnızca teknik bir kategori olarak görmemesi. Model, kulakta bütün gün kalabilecek kadar hafif ve çevreyle bağlantıyı koruyacak kadar açıkken, sıvı metal görünümüyle saklanması gereken bir cihaz olmaktan da çıkıyor. Kısacası karşımızda yalnızca müzik çalan bir kulaklık değil; günlük stilin parçası olmayı amaçlayan giyilebilir bir teknoloji ürünü var.

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